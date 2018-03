Wildschweine fressen Bauern den Gewinn weg

Der 40-jährige Ackerbauer Markus Mouttet aus Gampelen führt den Betrieb, den er von seinem Vater übernommen hatte, erst das zweite Jahr und ist bereits durch und durch frustriert. «Im Januar, als der Weizen etwa 15 Zentimeter hoch war, haben Wildschweine das Feld durchquert und sämtliche Jungpflanzen zerkaut», berichtete Mouttet gegenüber dem «Bieler Tagblatt».

Umfrage Finden Sie Wildschweine niedlich? Ja, die sind total süss 0 % 0 % Nein, die stinken doch nur und machen alles kaputt 100 % 100 % Insgesamt 1 Teilnehmer

Im letzten Frühling und Sommer wurden die Felder des Ackerbauern von den Tieren regelrecht überrannt, was schliesslich zu einem Totalausfall bei der Ernte führte. Die Tiere lassen sich von nichts und niemandem davon abhalten, auf die Felder der Bauern vorzudringen, selbst vor elektrischen Zäunen oder einer Ladung Schrot schrecken sie nicht zurück. «Es wurden Tiere abgeschossen, was die restlichen Wildschweine jedoch nicht abgeschreckt hat sich weiter an meinem Weizen zu vergehen», so Mouttet.

Nicht nur er ist über den stetig steigenden Wildschweinbestand im Kanton Bern besorgt. Auch auf dem Gampeler Tannenhof, der von Landwirt Markus Schuhmacher bewirtschaftet wird, kam es zu massiven Schäden. Schuhmacher konnte bis im vergangenen Oktober lediglich 50 seiner insgesamt 70 Aren Nutzfläche abernten, als die Wildschweine zuschlugen. «Über längere Zeit konnten wir wetterbedingt mit der Ernte nicht weiterfahren, so dass die Tiere bis Anfang Februar die verbleibenden 20 Aren Nacht für Nacht, Reihe um Reihe aufgewühlt und aufgefressen haben.»

Entschädigung vom Kanton

Wenn in der Schweiz Bauern von Wildschäden betroffen sind, steht ihnen in der Regel eine Entschädigung vom Kanton zu. Je nach Wert des bepflanzten Saatguts und der Grösse der betroffenen Felder werden zwischen 4200 und 30'000 Franken pro Hektare Totalschaden vergütet. Landwirt Mouttet ist trotz der erhaltenen Entschädigung frustriert: «Als Bauer fliesst mein Herzblut in die Produktion qualitativ hochwertiger Nahrungsmittel. Davon will ich leben und nicht von Schadenersatz-Zahlungen.»

Die Bauern scheinen machtlos gegen die immer wiederkehrende und grösser werdende Wildschwein-Population. Zur Prävention gehören nebst dem Erlegen der Tiere, das auf 40 Stück pro Jahr beschränkt ist, auch das Aufstellen von Elektrozäunen und das Beobachten einzelner Wildschweine via Peilsender. «Um Wildschwein-Schaden wirksam zu verhindern, müssen wir zuerst wissen, wie die Tiere funktionieren», so der im Gebiet zuständige Wildhüter Hans Ulrich Haussener. Es gebe keine 08/15-Lösung.

(rc)