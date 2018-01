Bei Umbauarbeiten im Hotel Belvedere in Grindelwald entdeckten Bauarbeiter im letzten November eine eingegipste Zigi-Schachtel, darin ein Zettel mit ein paar Zeilen aus den 60er-Jahren. «Im 1961 am 5. November um 8.40 Uhr habe ich dieses Papier in die Decke geschoppt», stand darauf.

Via Facebook machte das Hotel den Gipser ausfindig, der die Nachricht hinterlassen hatte: Es war Hans Wyss aus Hindelbank, heute 77 Jahre alt. «Ich habe nicht im Traum damit gerechnet, dass die Zeitkapsel jemals gefunden wird, jedenfalls nicht zu meinen Lebzeiten», sagt Wyss zu 20 Minuten.

Gipser dachte nie mehr an die Nachricht

Damals war er 21 Jahre alt, frisch aus der Lehre und hatte gerade seine Packung Mary Long fertig geraucht, als einer auf der Baustelle aus Jux sagte, er solle sie doch einmauern.

Bis sie im letzten November wiedergefunden wurde, habe er nie mehr an die Zeitkapsel in der Decke des Hotels gedacht, sagt Wyss. Er arbeitete auch nicht mehr so lange als Gipser, wurde nämlich kurz darauf Polizist. «Dann riefen mich plötzlich mein Göttikind und meine Tochter an, und sagten, ich werde auf Facebook gesucht», erinnert er sich.

Zigipackung klebt nun in Gästebuch

Nun ist Hans Wyss nach Grindelwald gereist, berichtet der «Beobachter». Dort wurde das Fundstück ins Gästebuch des Hotels geklebt.

Hotel klebt Zigipackung von 1961 ins Gästebuch

«Wir haben ihn und seine Frau kennengelernt, das sind ganz flotte Leute», sagt Carol Hauser vom Belvedere zu 20 Minuten. «Wir konnten ihm das Zimmer zeigen, wo die Zeitkapsel wieder zum Vorschein kam. Er hat sich an vieles noch erinnert, obwohl die Renovation bereits abgeschlossen ist.»

Eigentlich habe es sich aber eher um einen Pressetermin als um eine Einladung des Hotels gehandelt. Hauser: «Es wird sicher noch eine richtige Einladung geben, entweder kommen sie mal einen Tag vorbei oder sie übernachten bei uns. Ein Wiedersehen ist auf jeden Fall geplant.»

