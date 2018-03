«YB holt jetzt endlich auch die Big Points»

YB befindet sich auf der Zielgeraden zum Meistertitel: Am Sonntag siegte man zu Hause souverän gegen GC, während der FCB einmal mehr in dieser Rückrunde strauchelte. Mittlerweile haben die Berner 17 Punkte Vorsprung auf den amtierenden Meister, nach Verlustpunkten sind es immerhin 11 Punkte. Und das 11 Runden vor Schluss.

Die Highlights von 120 Jahren YB

1898: Vier Gymnasiasten gründen den FC Young Boys

1903: Erster Meistertitel

1909–11: Drei Meistertitel in Serie

1925: FC wird zu BSC Young Boys

1930: YB gewinnt Schweizer Cup

1954: Wankdorf wird ausgebaut, neu hat es 60000 Plätze

1957–60: Vier Meistertitel in Serie

1959: YB erreicht Halbfinal in ­Europa-Cup

1977: Schweizer Cupsieg

1986: Schweizer Meistertitel

1987: Schweizer Cupsieg

1990er: Einige schwierige Jahre

2001: Wiederaufstieg in die NLA

2005: Einzug ins neu gebaute ­Stade de Suisse

2018: Schweizer Meistertitel?

Kein Wunder also, ist die YB-Dominanz am Montagnachmittag das grosse Gesprächsthema in Berns Gassen. Auf dem Waisenhausplatz sitzen die Menschen draussen, die Sonne blitzt immer wieder zwischen den Wolken hervor. Luigi (57) und Francesco (42), beides Fussballverrückte, schlürfen in der Pizzeria Il Grissino einen Espresso. «Wir holen zu 100 Prozent den Meistertitel, zu 90 Prozent das Double», ist YB-Fan Luigi sicher. «Ich freue mich jetzt schon auf die Champions League.»

«Momentan sehr selbstbewusst»

Nicht ganz so euphorisch gibt sich Francesco, schlägt in seiner Brust doch ein FCZ-Herz. Den absehbaren Meistertitel mag er den Bernern dennoch gönnen. «YB ist mir immer noch lieber als Basel oder GC», meint er und lacht.

Schräg gegenüber turteln Céline (22) und ihr Freund Brian (25) im Starbucks. Die beiden gehen fast an jedes YB-Heimspiel. Auch sie sind überzeugt, dass YB der Titel nicht mehr zu nehmen ist. «Das Team wirkt momentan sehr selbstbewusst, so als könnte niemand etwas gegen sie ausrichten», meint Céline. Unter die Jubelstimmung mischt sich aber auch etwas Wehmut. «Ich denke, dass nach dem Titel einige gute Spieler gehen und die Karten dann wieder neu gemischt werden.»

«Extrem hungrig»

Am Café vorbei in Richtung NMS-Gymnasium schlendern Vinzzenz (16) und Daniel (16). «Hoffentlich vermasselt es YB diesmal nicht wieder», meint Vinzzenz. Anders als etwa Luigi sei er sich erst zu 60 Prozent sicher, dass die Berner auch am Schluss zuoberst in der Tabelle stehen. Auch er muss aber zugestehen: «YB wirkt in dieser Saison extrem hungrig. Man spürt, dass sie den Titel unbedingt wollen.»

YB-Fan Markus (42), unterwegs im Tram, kann dem nur zustimmen. Anders als früher siege man nun auch in den entscheidenden Momenten. «YB holt jetzt endlich auch die Big Points.»

Das berüchtigte M-Wort nehmen inzwischen auch YB-Spieler offen in den Mund. So sagte Djibril Sow, Matchwinner am Sonntag gegen Luzern, gegenüber SRF ganz unverblümt: «Wenn wir so weiterspielen, müssen wir gar nicht auf andere Mannschaften schauen, dann werden wir Meister.»

(sul)