YB sorgt auch neben dem Platz für Freude

Auch in diesem Jahr sorgten die Young Boys in Zusammenarbeit mit der Organisation Batzebär für strahlende Gesichter in der Kinderklinik des Berner Inselspitals. YB-Spieler besuchten die kleinen Patienten vor Ostern.

Mittlerweile Tradition

Von Sportchef Christoph Spycher über Trainer Adi Hütter bis hin zur Goalielegende Marco Wölfli und Captain Steve von Bergen waren praktisch alle Spieler der ersten Mannschaft anwesend. Sie unterschrieben Autogrammkarten, Trikots, Fussbälle und posierten mit den Kids für Erinnerungsfotos.

Der Besuch der Young Boys entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer Tradition des Clubs. «Ich bin hier sicher schon zum zehnten Mal dabei», sagte der YB-Goalie Marco Wölfli gegenüber der «Berner Zeitung». «Es ist schön, dass wir an diesem Anlass den Kindern ein Lächeln schenken und den Eltern Kraft geben können», sagt Wölfli, der selber zweifacher Vater ist.

YB-Spieler im Kinderspital

Am Ostermontag, 2. April um 16 Uhr empfangen die Young Boys den ersten Verfolger FC Basel im Stade de Suisse.

(rc/ber)