Heilen Menschenherzen bald dank Zebrafischen?

Zebrafische sind faszinierende Geschöpfe: Sie können nicht nur verletzte Flossen innert kurzer Zeit nachbilden, sondern auch schwerwiegende Schäden am Herz reparieren. Der Trick: Ihre Herzmuskelzellen teilen sich und ersetzen ganz einfach das verlorene Gewebe. Die Fähigkeit zur Zellerneuerung im Herzgewebe fehlt dem Menschen. Umso eifriger suchen Forscher nach dem Mechanismus, der bei den gestreiften Zierfischen dafür verantwortlich ist.

An der Uni Bern ist man dem Geheimnis nun einen Schritt näher gekommen. Ein Team um Nadia Mercader am Institut für Anatomie hat herausgefunden, dass die Herzmuskelzellen des Zebrafischs höchst flexibel sind: Neu entstehende Zellen können sich nämlich so verändern, dass sie die Aufgaben von geschädigten Zellen in verschiedenen Regionen des Herzens übernehmen können. Regenerierende Zellen aus dem Herzinnern helfen etwa beim Wiederaufbau der Aussenwand.

Wie baut sich ein Herz von selbst wieder auf?

«Es ist ein bisschen wie bei einem Haus aus Legosteinen», erklärt Mercader. «Zerfällt es, baut man es wieder auf. Nur, dass die Steine beim zweiten Mal ganz anders eingesetzt werden.» Bei der Herzentwicklung im Zebrafisch-Embryo sei die Flexibilität der Zellen sogar noch grösser als im ausgewachsenen Herzen, so die Biologin.

Doch was geht uns die Biologie von Zebrabärblingen, wie die Fische biologisch korrekt genannt werden, überhaupt an? «Es geht grundsätzlich um die Frage, wie die Natur es im Tierreich geschafft hat, dass sich ein Herz von selber wieder neu aufbaut», sagt Mercader. Die Studie zeige auf, dass ein Herz auf verschiedene Weisen wieder neu aufgebaut werden kann – anstatt nach einem fixen Plan.

Vollständige Heilung nach Herzinfarkt?

«Wenn wir besser verstehen, was genau zur Flexibilität im Zebrafisch-Herz führt, könnten wir denselben Reparaturprozess dereinst vielleicht auch im menschlichen Herzen in Gang setzen», sagt Mercader. Dies könnte etwa durch Injektionen geschehen, die die Zellteilung aktivieren und folglich zur Zellerneuerung im Herzgewebe führen.

Dies würde bedeuten, dass Verletzungen am Herzen, etwa nach einem Herzinfarkt, vollständig ausheilen. Davon sei man aber noch weit weg, so Mercader. «Momentan ist die Forschung noch damit beschäftigt, die Erkenntnisse der Zebrafische an Mäusen zu testen.»