Unter Berns Plakatierern tobt ein Kleinkrieg

Das Geschäftsmodell des Plakatierens ist nichts Neues. Das bekannteste Unternehmen in der Stadt Bern trägt den Namen Passive Attack und feiert in diesem Jahr bereits das 20-jährige bestehen. Nun erhielt das Unternehmen jedoch Konkurrenz und zwar von den zwei Grafikern Pamela Jauregui (24) und Fabian Coskun (28). Die beiden Berner bieten seit einem knappen Jahr eine Dienstleistung namens PlakaTier an und kleben für verschiedene Kulturveranstalter wie beispielsweise den Dachstock oder die Turnhalle im Progr Plakate auf.

Umfrage Was halten sie vom unerlaubten plakatieren? Jeder soll machen dürfen was er will.

An hässlichen Wänden stört es mich nicht.

Ist mir eigentlich egal.

Das gehört sich nicht.

Illegales plakatieren sollte hart bestraft werden.

Im Gegensatz zu Passive Attack setzen die jungen Berner auf radikalere Methoden und kleben Plakate nebst den erlaubten Plakatsäulen auch wild – also illegal – an Wände in der ganzen Stadt Bern, wie die «Berner Zeitung» berichtete.

Der Kampf um den besten Platz

Kleinplakate waren bislang hauptsächlich die Sache von Passive Attack. Rund 85% der Kunden aus Bern würden ihre Plakate von ihnen aufkleben lassen, sagt Thomas Baumgartner von Passive Attack. Das Unternehmen scheint sich jedoch mit «sehr offensiven» Mitteln gegen die begrenzten Plakatiermöglichkeiten zu wehren, so Coskun von PlakaTier. An städtischen Plakatsäulen, die allen Kulturveranstaltern zur Verfügung stehen, würden regelmässig Plakate enfernt. Auch andere Kulturveranstalter, die auf eigene Faust Plakate aufhängen, teilten solche Beobachtungen.

Der Konkurrenzkampf scheint immer mehr aus dem Ruder zu laufen. Die Ladenbeschriftung der beiden jungen Grafiker wurde schon mehrmals beschädigt. Ausserdem werde ihr Briefkasten regelmässig mit zerknüllten Plakaten verstopft. «Man sollte doch einfach respektvoll miteinander umgehen können», findet Pamela Jauregui von PlakaTier.

Passive Attack wird ausserdem vorgeworfen, sie würden Mitarbeiter anweisen, sämtliche Aushänge der Konkurrenz abzureissen. «Dass Plakate von Dritten, Spaziergängern und auch von unseren Mitarbeitern abgerissen werden, ist ein Fakt. Eine Systematik oder eine Anweisung gibt es nicht», sagte Baumgartner von Passive Attack gegenüber der «Berner Zeitung». Falls einer seiner Mitarbeiter eine Stelle plakatiere und eine Stunde später sehe, dass seine Plakate nicht mehr hingen, sondern andere, sei klar, dass er sie wiederum entferne. «Das passiert uns, und das passiert anderen. Es ist normal.»



(rc)