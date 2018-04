Zwei Postauto-Unfälle, die Rätsel aufgeben

Der erste Zwischenfall ereignete sich um etwa 12.25 Uhr in Bolligen: Bei der Polizei ging eine Meldung ein, dass ein Postauto in Bolligen in einen Unfall verwickelt sei.

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei hatte sich der bei der Haltestelle am Bahnhof RBS abgestellte Car aus noch unbekannten Gründen selbständig in Bewegung gesetzt und war in Richtung Mühle davongerollt. Dabei krachte es in die zu diesem Zeitpunkt geschlossene Bahnschranke, durchbrach diese, überquerte die Gleise und prallte schliesslich gegen eine Mauer, wo es zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand. Die Kapo Bern untersucht nun die Umstände, wie das Fahrzeug ins Rollen geraten konnte.

Hatte Lenker medizinisches Problem?

Nur eineinhalb Stunden später kam es in Münsingen zu einem weiteren Unfall. Ein Postauto war von der Belpbergstrasse in Richtung Dorfmattweg unterwegs, als es mit einem parkierten Auto kollidierte. Das Auto wurde dabei mehrere Meter verschoben und kam auf der Strassenmitte zum Stillstand. Danach krachte das Postauto in einen Zaun, wo es zum Stillstand kam.

Der Chauffeur musste für weitere Abklärungen mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Die insgesamt fünf Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. «Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem Unfall ein medizinisches Problem vorausgegangen ist», so die Kantonspolizei.

