Roboter füttern, melken und misten

Die Digitalisierung macht auch vor der Landwirtschaft nicht halt. Das wird auf dem Hof der Familie Bigler in Moosseedorf BE schnell deutlich. Dort kommen moderne und spektakuläre Maschinen zum Einsatz. So dreht etwa ein Fütterungsroboter seine Runden. Dieser verteilt den Kühen einen spezifisch auf sie angepassten Futtermix. Auch das Melken funktioniert vollautomatisch – den Zeitpunkt bestimmen die Kühe selber (siehe Video oben). Selbst das Säubern der Kuhställe wird von einem Entmistungsroboter erledigt. All das geschieht ohne dass der Landwirt dabei Hand anlegen muss.

Die heutige Technik ist für Rudolf Bigler (58) eine grosse Entlastung und nimmt ihm einen grossen Teil an körperlicher Arbeit ab. Zusammen mit seiner Frau, Tochter und seinem Sohn sowie fünf weiteren Mitarbeitern führt er einen der fortschrittlichsten Bauernhöfe der Schweiz. «Momentan sind wir neun Mitarbeiter auf unserem Hof. Ohne die verwendete Technik bräuchten wir für solch einen Betrieb mit 120 Milchkühen und 120 Mutterschweine erheblich mehr Personal», sagt Bigler.

Immer auf dem neusten Stand

Ob so die Bauernhöfe der Zukunft aussehen werden, kann Rudolf Bigler nicht beantworten: «Ich bin der Meinung, dass sich die Digitalisierung nicht aufhalten lässt». Es sei wie mit der Mobiltelefonie: «Vor 20 Jahren hätte man sich auch nie vorstellen können, was diese neue Technologie für Fortschritte bringen würde.»

In der Schweiz besitzen weniger als zehn Prozent aller Bauern einen Melkroboter, wie das Wissenschaftsmagazin «Higgs» berichtete. Ein Grund dafür sind die teuren Maschinen, die sich für kleinere Betriebe schlichtweg nicht lohnen. «Mit 20 Kühen macht eine solche Anschaffung keinen Sinn. Nur für grössere Betriebe mit mehr als 50 Kühen, zahlt sich eine solche Investition auch aus», sagt Rudolf Bigler.

Bauern und Technik

Biglers wichtigstes Arbeitsgerät ist sein Smartphone. Darüber kann er sämtliche Daten der einzelnen Kühe, die allesamt einen Chip besitzen, abrufen. So hält der Melkroboter etwa fest, wie viel Milch die einzelnen Kühe geben. Wenn eine Kuh erhöhte Temperatur hat, wird der Bauer automatisch alarmiert.

Bigler betrachtet die heutigen technologischen Möglichkeiten als Fortschritt. Das sehen jedoch nicht alle so, ist er sich bewusst: «Manche kommen halt mit dem alten Nokia besser zurecht als mit dem neusten Smartphone.» Ausserdem hätten viele Bauern auch einfach Berührungsängste und bräuchten länger, um sich mit der Technik vertraut zu machen.

Mist wird zu Strom

Obschon auf Biglers Hof schon viel vollautomatisch läuft, hat der technikaffine Landwirt noch manche Projektidee im Kopf. Derzeit baut er eine eigene Biogasanlage, die den hauseigenen Mist der Tiere dereinst zu grünem Strom umwandeln soll. Kostenpunkt: 3 Millionen Franken. Zwar besitze er bereits eine Solaranlage auf dem Dach, aber: «Der grosse Vorteil ist, dass wir auch im tiefen Winter und in der Nacht Strom und Wärme produzieren können», sagt Rudolf Bigler. Denn seinen Stromverbrauch könne er mit dem Solaranlage nicht decken.



(rc)