Auf welche Elektroautos fahren Schweizer ab?

2017 wurden in der Schweiz gemäss dem Bundesamt für Statistik 315'032 Personenwagen eingelöst, sprich neu in den Verkehr gesetzt. Verglichen mit 2016 entspricht dies einer Abnahme von 1,3 Prozent. Gesunken ist in erster Linie die Anzahl neu zugelassener Dieselautos – und zwar um knapp einen Zehntel (minus 9,4 Prozent). Zugelegt haben dagegen die vergleichsweise noch immer kleinen Sparten der Hybrid- und Elektroautos mit einem Plus von 11,9 Prozent beziehungsweise 39,8 Prozent. Schweizweit waren Ende des vergangenen Jahres total 67'661 Hybrid- und 14'539 Elektrofahrzeuge im Verkehr.

Energy Challenge 2018

Die Energy Challenge 2018 ist eine nationale Aktion von EnergieSchweiz und dem Bundesamt für Energie (BFE) rund um die Themen Energieeffizienz sowie erneuerbare Energien. Das Ziel in diesem Jahr ist, dass die Schweizer Bevölkerung gemeinsam mit den Partnern der Energy Challenge 2018 gesamthaft 30 Millionen Kilowattstunden einspart. Als Medienpartner beleuchtet auch 20 Minuten den Themenschwerpunkt mit Reportagen, Interviews, Energiespartipps und Quiz-Spielen. Mehr Infos gibts in der kostenlosen Energy-Challenge-App für Android oder für iOS

Testen Sie im obigen Quiz Ihr Wissen über Elektroantriebe, die Umweltbilanz von E-Fahrzeugen und die Verteilung von Elektroautos in der Schweiz.



