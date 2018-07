Darf das Fenster gar nie gekippt werden?

«Nun lasst doch bitte endlich mal die Fenster offen», fährt der schwitzende IT-Spezialist seine Arbeitskollegen an. «Es herrscht eine unerträgliche Hitze hier drin und wenn ihr immer die Fenster schliesst, kann ja kein Luftaustausch stattfinden.» Im Büro entsteht daraufhin eine hitzige Diskussion über Zeitpunkt, Länge und Art des Lüftens, um den Raum möglichst kühl zu halten und gleichzeitig mit ausreichend frischer Luft versorgt zu werden.

Die richtige Lüftungsart unterscheidet sich je nach Jahreszeit. Im Winter ist der Gehalt an Luftfeuchtigkeit meistens niedrig und der Luftaustausch erfolgt schneller als in wärmeren Monaten, weswegen die Schimmelgefahr gering ist. Es drohen aber Energieverluste durch zu lange geöffnete Fenster, wobei die Wärme der geheizten Zimmer nach draussen entflieht. Deswegen sollte bei tiefen Temperaturen kurz und intensiv gelüftet werden. Sogenanntes Stosslüften – das komplette Öffnen der gesamten Fensterflügel während fünf Minuten – ist empfohlen. Im Frühling und Herbst herrscht Schimmelgefahr wegen des hohen Feuchtigkeitsgehalts in der Luft. Daher sollte in diesen Jahreszeiten mindestens dreimal am Tag zwischen 10 und 15 Minuten gelüftet werden.

Wie wird die Wohnung im Sommer mit ausreichend frischer Luft versorgt, ohne dass die Hitze von draussen eindringt? Kann jedes Zimmer auf die gleiche Art gelüftet werden? Ist es wahr, dass die Fenster nicht einmal in Sommernächten gekippt werden sollen? In der obigen Bildstrecke erfahren Sie es.



