«Jetzt haben wir wieder einen richtigen Winter»

In den letzten Tagen warnte das Schweizerische Schnee- und Lawinenforschungsinstitut (SLF) in Davos vor einer zum Teil «sehr grossen Lawinengefahr». Die Gefahr von spontanen Lawinen ist hoch. Was das warme Wetter bedeutet und wie man mit der Gefahr umgehen kann, erklärt Benjamin Zweifel vom SLF.

Benjamin Zweifel

Herr Zweifel, die Lawinengefahr war in den letzten Tagen so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Erleben wir einen historischen Winter?

Die Situation ist nicht extrem untypisch. Ich schätze, dass wir alle 10 bis 20 Jahre eine solche Situation haben, zuletzt im Lawinenwinter 1999. Die letzten Winter waren sehr schneearm. Jetzt haben wir wieder mal einen richtigen Winter.

Bisher hat die hohe Lawinengefahr zwar für gesperrte Strassen und abgeschnittene Dörfer gesorgt, aber Todesopfer sind nicht zu beklagen. Ist die Schweiz besser vorbereitet als auch schon?

Es ist oft so, dass in Situationen mit sehr hoher Gefahr keine Todesopfer zu beklagen sind. Die Leute gehen kaum nach draussen oder zum Skifahren. Auf Verkehrswegen und in Siedlungen werden zudem Massnahmen ergriffen, um die Sicherheit zu gewährleisten. In Davos sind jetzt etwa gewisse Häuser im gefährdeten Teil evakuiert worden. Die lokalen Sicherheitsdienste leisten sehr gute Arbeit.

War das immer schon so oder sind die Behörden besser geworden?

Mittlerweile wird ein grosser Aufwand betrieben. Der Lawinenschutz ist sicher besser geworden. Auch wir vom SLF bieten mehr Kurse auf sehr hohem Niveau an. Es wird sehr gut zusammengearbeitet.

In den letzten Tagen gab es in grossen Teilen des Alpenraums die Gefahrenstufe 5 – «sehr hoch». Was bedeutet das?

Je höher die Gefahrenstufe ist, desto höher ist die Gefahr von spontanen Lawinenabgängen. Bei der Stufe 3 können diese vorkommen, bei der Stufe 4 sind sie schon normal und bei der Stufe 5 häufig. Spontane Lawinen sind jene, die ohne Einwirkung durch Menschen niedergehen – etwa durch Schneefall, Windeinfluss oder Erwärmung. Bei Lawinenunfällen hingegen werden die Lawinen meistens von Schneesportlern selbst ausgelöst.

Nun streift uns ein Hochdruck-Gebiet, es wird wärmer. Steigt die Lawinengefahr?

Die Wirkung der Erwärmung ist eher untergeordnet. Wichtiger ist, dass es nun zwei Tage lang nicht mehr regnet oder schneit. Die Situation wird sich normalisieren. Warm war es schon bisher. Wir hatten Regen bis teilweise über 2000 Meter über Meer. Das ist aussergewöhnlich. Das hat die Situation zusätzlich verschlimmert. Wenn Wasser in die eigentlich trockene Schneedecke eindringt, steigt die Gefahr schnell an. Viele Lawinenabgänge haben wir nun auch erst gegen Schluss gesehen, als Regen in den Schnee kam. Das Wasser gibt der Schneedecke zusätzliches Gewicht.



Ein Schneebrett geht über Zermatt nieder. (Video: Tamedia/Leser-Reporter)

Sollte man aus Sicherheitsgründen auf das Skifahren verzichten?

Auf keinen Fall! Es liegt viel Schnee und das Wetter ist schön. Alle Pisten, die offiziell geöffnet sind, sind sicher. Wir haben in den Skigebieten hervorragende Sicherheitsdienste. Zudem werden bei Bedarf Lawinen gesprengt.

Wo werden überall Lawinen gesprengt?

Im Tourengebiet ist das natürlich zu aufwändig. Für gesicherte Pisten und für Verkehrswege und Siedlungen wird es immer häufiger gemacht. Immer öfter werden dazu auch fixe Sprenganlagen aufgestellt. Das sind Metallmasten, die im Herbst mit Magazinen mit 10 bis 12 Sprengladungen bestückt werden und die aus der Ferne ausgelöst werden können. So können Lawinen portionenweise ausgelöst werden. Nach wie vor wird auch von Hand gesprengt oder aus dem Helikopter. Dann fliegt man mit bis zu 100 Sprengladungen ins fragliche Gebiet und wirft sie aus dem Helikopter. Die Masten haben den Vorteil, dass mit ihnen bei jedem Wetter gesprengt werden kann.

Werden die grossen Schneefälle Auswirkungen auf den ganzen restlichen Winter und Frühling haben?

Ja, die schleppen wir mit, aber auf eine positive Art. Je mehr Schnee liegt, desto günstiger ist die Schneedecke aufgebaut. Sie ist stabiler, je dicker und mächtiger sie ist, und dementsprechend günstig wirkt sich das auf die Lawinensituation aus.

Wann ist die Situation für Touren am günstigsten?

Am günstigsten sind die Lawinenverhältnisse im Frühling, wenn die Schneedecke gesetzt ist. Wichtig ist, dass man früh losgeht und wieder zurückkommt. Denn am Nachmittag weicht die Schneedecke durch die Erwärmung auf und es kommt vermehrt zu Nassschnee-Lawinen.