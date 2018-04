«Akne-Mobbing führt zu Isolation»

Social-Media-Stars kämpfen gegen Mobbing von Leuten, die unter Akne leiden. Diese werden in sozialen Medien zum Teil übel beschimpft. Die Beleidigungen reichen von «Einhorn» bis «Hautkrebs». Hashtags wie #acnepositivity sollen das ändern. Der Kinder- und Jugendpsychologe Urs Kiener erklärt, welche Folgen das Mobbing hat und was diese Kampagnen bringen.

Urs Kiener

Herr Kiener, Jugendliche werden in der Schule gemobbt, weil sie Pickel haben. Der deutsche Youtuber Heiko berichtet von Beleidigungen wie «Pickelgesicht» oder «Einhorn». Zuletzt sei er verzweifelt im Bett gelegen und nicht mehr aus dem Haus gegangen. Sind Sie überrascht?

Mobbing ist der Versuch, eine Person so zu schikanieren und fertigzumachen, dass sie sozial von ihrem Umfeld ausgeschlossen wird. Das kann etwa eine Schulklasse sein. Das ist überhaupt kein neues Phänomen und gibt es schon sehr lange. Neu ist das Phänomen des Cybermobbing: Im Internet und auf Plattformen wie Whatsapp werden Opfer rund um die Uhr fertiggemacht. Das findet im Verborgenen statt und es dauert viel länger, bis jemand darauf aufmerksam wird.

Auch auf Instagram gibt es fiese Kommentare zu Pickelopfern, die bis hin zu «Hautkrebs» reichen. Wie erklären Sie sich das?

Dadurch, dass sich Täter und Opfer nicht mehr persönlich begegnen, sondern ein technisches Instrument dazwischensteht, wird die Hemmschwelle stark gesenkt. Man schreckt offensichtlich vor nichts mehr zurück, weil man den Betroffenen und seine Befindlichkeit nicht wahrnimmt. Es kommt keine zwischenmenschliche Empathie zustande.



Wie sollten Betroffene reagieren?

Betroffene im Pickel-Beispiel stehen ja vor zwei Herausforderungen: die Akne, die in der Pubertät das Selbstwertgefühl bereits stark strapazieren kann, und das Mobbing, das extrem verunsichert und Jugendliche oft in die Isolation und Verzweiflung führt. Wenn der Leidensdruck gross ist, sollten Betroffene in beiden Fällen Hilfe suchen, entweder in ihrem Umfeld oder bei einem Beratungsangebot wie etwa der Telefonberatung 147 von Pro Juventute.



Diverse Instagrammer versuchen, Akne positiv zu besetzen, etwa mit dem Hashtag #acnepositivity. Kann das helfen?

Der Effekt kann verglichen werden mit jenem einer Selbsthilfegruppe: Betroffene realisieren, dass sie mit ihren Problemen nicht allein dastehen und dass Akne eine unangenehme Begleiterscheinung der Pubertät ist, die sehr viele Jugendliche ängstigt und von der die Mehrheit der Jugendlichen während einiger Zeit betroffen ist.



Sehen Sie die Chance, dass die Bewegung hin zu mehr Natürlichkeit Erfolg hat? Oder suchen wir auf Instagram immer das Perfekte?

Ich denke, dass diese Bewegung durchaus Jugendliche bestärken und zu einem gesunden Selbstwertgefühl beitragen kann. Allerdings ist der Druck nach perfektem Aussehen und einem fantastischen Lebenslauf, der von den sozialen Medien ausgeht, enorm stark.

