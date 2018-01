«Am Weekend sollte man auf der Piste bleiben»

Sonnenhungrige wurden in den letzten Tagen nicht gerade verwöhnt: Am Mittwoch fegte das Sturmtief Burglind über die Schweiz. Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde wurden gemessen. Mit dem Sturm fielen in den letzten zwei Tagen in vielen Regionen der Schweiz zwischen 40 und 120 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. Regen und Schnee führten zu Überschwemmungen, Erdrutschen und Lawinen. Nach Angaben von Versicherungen wird mit Schäden von über 50 Millionen Franken gerechnet.

Ab Samstag wird sich die Lage nach Ansicht von Alexander Giordano, Meteorologe bei MeteoSchweiz aber endlich beruhigen. «In den nächsten Tagen bleibt es weitgehend trocken», sagt Giordano. Einzig auf der Alpensüdseite und im Simplongebiet werde bis am Montagabend oberhalb von etwa 1400 Metern mit Neuschnee von bis zu 140 Zentimetern gerechnet. Für das Oberwallis, Goms und das nördliche Tessin bedeutet dies, dass sie jetzt nicht nur aus Norden, sondern auch aus dem Süden viel Schnee erhalten. «Dort wird die Situation jetzt kritisch», meint Giordano. Die Lawinensituation bleibe besonders im Gotthardeinzugsgebiet extrem angespannt.

Weiterhin Lawinen-Niedergänge möglich

Wer in den nächsten Tagen auf die Bretter steigen will, soll das nach Ansicht Giordanos ruhig tun. Tourengängern empfehle er aber, besonders vorsichtig zu sein. «Ganz klar: Am Weekend sollte man lieber auf der Piste bleiben.» Man sei jetzt schon auf der Lawinenstufe 4, was eine grosse Lawinengefahr bedeute. Auf dem nördlichen Alpenkamm, im Wallis und in Graubünden muss laut dem Naturgefahrenbulletin des Bundes mit zahlreichen mittleren und grossen Lawinen gerechnet werden.

Die allgemeine Lage wird sich aufs Wochenende in den meisten Regionen allerdings beruhigen. So hat der Wind stark nachgelassen und auch regnen sollte es gemäss Wettervorhersagen nicht mehr so ausgedehnt wie in den letzten Tagen. «Die Situation wird sich also nicht weiter verschlimmern», meint Giordano.