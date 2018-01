«Berset muss Trump den Handschlag verweigern»

US-Präsident Trump ist für einen kräftigen Händedruck bekannt. Diesen bekamen etwa schon der japanische Premier Shinzo Abe oder das kanadische Staatsoberhaupt Justin Trudeau zu spüren (siehe Video oben).

Am WEF in Davos, wo auch Bundespräsident Alain Berset (SP) den US-Präsidenten treffen wird, soll es nun aber zu keinem Handshake vor den Kameras der Weltöffentlichkeit kommen. Juso-Präsidentin Tamara Funiciello fordert von ihrem Genossen:

Wir fordern von Bundespräsident Alain Berset ein #NoHandshake beim Treffen mit Trump! Vorbereitungen für Demo gegen das WEF laufen auf Hochtouren 💪 — Tamara Funiciello (@Tamarafuniciell) January 18, 2018

«Der Bundesrat muss zeigen, dass er sich ganz klar von Sexismus und Rassismus, für den Trump steht, distanziert», begründet Funiciello die Forderung. Alain Berset müsse sich bewusst sein, welche Hand er da schütteln würde. «Ein Handshake mit jemandem, der mit Aussagen wie ‹Grab them by the pussy› aufgefallen ist, ist inakzeptabel.»

«Trump ist nicht willkommen»

Daneben wollen die Jungsozialisten mit dem «Komitee gegen Trumpismus» eine Demonstration in Davos abhalten. Dazu haben sie am Mittwoch ein Gesuch eingereicht, die Bewilligung steht noch aus. «Weder Trumps Abschottungstendenzen noch seine rassistische und sexistische Politik sind willkommen», heisst es in einer Mitteilung.

Mit dem Aufruf zur Handschlag-Verweigerung dürfte Funiciello jedoch selbst in der eigenen Partei auf Unverständnis stossen. SP-Nationalrat und Ex-Diplomat Tim Guldimann etwa sagte kürzlich zu 20 Minuten: «Ich finde es gut, dass Trump kommt. Er ist der demokratisch gewählte Präsident eines befreundeten Staates.» Trump werde viele Gespräche führen, die schadeten nichts, vielleicht höre er zu. «Es ist auch nicht der geeignete Anlass, ihm gegenüber das zu wiederholen, was die meisten über ihn denken und schreiben.»

«Treffen wird diplomatische Gepflogenheiten respektieren»

Bundesratssprecher André Simonazzi betont auf Anfrage, dass die Geste der Handschlag-Verweigerung nicht in Betracht gezogen werde. «Das Treffen wird die diplomatischen Gepflogenheiten selbstverständlich respektieren», sagt Simonazzi. Die Modalitäten des Treffens inklusive des Inhalts würden in den nächsten Tagen festgelegt.

