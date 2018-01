Was beim Ski-Unfall unter Alkoholeinfluss droht

Es ist wieder Hochsaison auf Schweizer Skipisten. Doch die vielen verschiedenen Schneesportarten sind nicht ungefährlich. Rund 76'000 Personen verletzen sich laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) jährlich auf der Piste.

Umfrage Trinken Sie Alkohol an einem Skitag? Ja, ein Schwips beim Aprés-Ski muss schon sein.

Ja, aber nur so wenig, dass ich auch noch Autofahren könnte.

Nein, beim Wintersport bleibe ich nüchtern.

Ich trinke generell keinen Alkohol.

Wenn dabei noch übermässiger Alkoholkonsum im Spiel ist, erhöhe sich das Risiko eines Unfalls, wie BFU-Sprecher Nicolas Kessler sagt: «Alkohol verlängert die Reaktionszeit, reduziert das Gleichgewichtsvermögen sowie die Konzentrationsleistung und verändert die Bewegungspräzision, Risikowahrnehmung und Selbsteinschätzung.» In der Schweiz gibt es zwar keine Promillegrenze für Wintersportler. Dennoch rät Kessler, an einem Schneesporttag ganz darauf zu verzichten.

Wirte sollen massvoll ausschenken

Auch in den Skigebieten ist man sich der Gefahr bewusst. In den Davoser Berglokalen seien Serviceangestellte darauf getrimmt, angetrunkenen Gästen keinen Alkohol mehr auszuschenken, wie Samuel Rosenast, Sprecher von Davos-Tourismus, sagt. «Wenn es überbordet, kriegt man nichts mehr. In den Après-Ski-Bars arbeitet meist sehr erfahrenes Personal, das die Situation richtig einschätzen kann.»

Die richtigen Après-Ski-Partys fänden aber ohnehin im Tal statt. Je nach Gebiet sei zwischen 16.30 und 17 Uhr in den Berg-Bars Schluss und die Sportler müssten diese vor der letzten Pistenkontrolle verlassen haben. «Erachten wir jemanden als nicht mehr fahrtauglich, schauen wir, dass er mit einem Pistenfahrzeug oder Schneetöff mitfahren kann», so Rosenast. Solche Situationen gebe es aber sehr selten. Im Notfall gebe es auch Übernachtungsmöglichkeiten in den Berg-Restaurants.

Ähnliches sagt auch Patrizia Bickel, Sprecherin der Skiregion Jungfrau im Berner Oberland: «Die Wirte schenken Alkohol im Masse aus. Wer zu stark alkoholisiert ist, um die Talabfahrt zu machen, kann auf die Bahn ausweichen.»

Abstrich in Versicherungsleistung

Wer es dennoch betrunken auf die Piste wagt und verletzt im Spital landet, muss mit Kürzungen bei der Versicherungsleistung rechnen. Suva-Sprecherin Barbara Senn bestätigt auf Anfrage: «In Fällen hoher Alkoholisierung ist von grober Fahrlässigkeit auszugehen.»

Bei Verletzung einer Drittperson sei zudem eine Kürzung wegen eines Unfalls bei Ausübung eines Vergehens, also fahrlässiger Körperverletzung, möglich. Die Privathaftpflichtversicherung kann dann die Leistung ebenfalls kürzen oder je nach Verschuldungsgrad sogar ganz streichen.

Wie mit Sommerpneus im Winter

Auch aus juristischer Sicht könnte es in einem solchen Fall unangenehm werden. Denn fügt ein alkoholisierter Schneesportler einem Dritten Schaden zu, wird meist die Polizei involviert. «Diese führt bei der Unfallaufnahme einen Atemlufttest oder eine Blutprobe durch. Je nach Ausmass könnte eine Strafanzeige drohen», sagt Gian-Andrea Rezzoli, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

«Betrunken auf die Piste zu gehen ist wie im Winter mit Sommerpneus Auto zu fahren: Nicht verboten, aber fahrlässig und gefährlich», so Rezzoli. Er appelliert deshalb an die Eigenverantwortung aller Wintersportler, nicht zu tief ins Glas zu schauen.