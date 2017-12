«Braids machen glücklicher als Geld»

«Mir scheint, die Schweizer verfallen im Winter in einen Zustand tiefer Depression», sagt Eliane Zang, die Eigentümerin des Garage Hair Salons in Wabern bei Bern. Alle liefen mürrisch durch die Gegend und seien überhaupt nicht gesprächig.

Für die Schweizerin, die Wurzeln in Kamerun hat, sei aber wichtig, dass jeder Tag mit Freude begangen wird. Am liebsten mache sie darum anderen Leuten Braids oder Rastas. Ihr gehe es darum, den Leuten zu zeigen, dass nicht nur Geld allein glücklich machen kann. «Wer hat mit so einer Frisur schon schlechte Laune, wenn er zu Shakira tanzt», sagt Zang und lacht. «In der Winterzeit würde so etwas vielen gut tun.»





