«Bumerang-Kinder» stressen ihre Eltern

Sie ziehen aus und nach einiger Zeit wieder zurück, weil sie ihr Leben nicht in den Griff bekommen – doch damit lösen erwachsene Bumerang-Kinder bei ihren Vätern und Müttern Stress aus und verursachen oft Konflikte, wie Marco Tosi von der London School of Economics und Emily Grundy von der University of Essex im Fachblatt «Social Science and Medicine» berichten. In ihre Studie flossen Daten aus 17 europäischen Ländern, darunter auch aus der Schweiz. Von den 99'000 befragten Eltern zwischen 50 und 75 Jahren hatten 1070 solche «Bumerang-Kinder».

Tipps für Bumerang-Kinder



Um das Zusammenleben so einfach wie möglich zu gestalten, gibt Familiencoach Markus Zimmermann Bumerang-Kindern ein paar Tipps:



Akzeptiert die Eigenheiten der Eltern

Falls die Eltern eine bestimmte Zeit haben, um irgendetwas zu machen, beispielsweise um das Bad zu verwenden, dann sollten Bumerang-Kinder diese so akzeptieren und nicht in den Zeitplan pfuschen. Auch die geliebte Serie wird nicht einfach weggeklickt.



Nicht nur konsumieren

Statt sich im Elternhaus zurückzulehnen, sollte man mitanpacken. Man könnte ruhig einmal für alle kochen oder putzen.



Gegenseitige Unterstützung fördern

Eure Eltern brauchen bei irgendetwas Hilfe? Dann helft ihnen. Im Gegenzug sind sie eher bereit, euch zu unterstützen.



Möglichst keine neuen Abhängigkeiten schaffen

Auch aus eigenem Interesse sollten Bumerang-Kinder nicht in die Kinderrolle zurückfallen. Das ist für keinen gesund und führt dazu, dass die Eltern eher gestresst sind.

Die Eltern würden durch den wieder einziehenden Nachwuchs an Kontrolle über ihr eigenes Leben, Autonomie, Vergnügen und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung verlieren. Die Lebensqualität sinkt laut der Studie um durchschnittlich 0,8 Punkte. Ein solch massiver Rückgang werde sonst beispielsweise auch bei Fällen von Invalidität erreicht, also wenn altersbedingte Krankheiten die Mobilität stark einschränken oder sich Menschen ohne fremde Hilfe nicht mehr waschen und anziehen können. Laut den Wissenschaftlern hat das Zurückkehren nur dann einen Effekt, wenn keine anderen, jüngeren Kinder mehr im Haushalt waren.

Kind stört das neue Gleichgewicht

Tosi erklärt: «Wenn Kinder das Elternhaus verlassen, verbessern sich die ehelichen Beziehungen und die Eltern finden ein neues Gleichgewicht miteinander. Viele geniessen diese Lebensphase, finden neue Hobbys und Aktivitäten. Jedoch wird dieses neue Gleichgewicht gestört, wenn erwachsene Kinder zurückkehren.»



In der Studie heisst es, dass «in den letzten fünfzig Jahren die Zahl der Mehrgenerationen-Wohnsitze in den westlichen Ländern drastisch zurückgegangen ist». Dieses Muster habe sich in jüngster Zeit jedoch geändert. In einigen Ländern habe sich die Zahl der Mehrgenerationen-Haushalte erhöht. Das sei eine Reaktion «auf hohe Arbeitslosenquoten, schlechte Berufsaussichten und finanzielle Schwierigkeiten bei jungen Erwachsenen.»

Krisen führen zu Flucht ins Elternhaus

Laut dem Soziologen François Höpflinger lassen sich die Resultate der Studie durchaus auf die Schweiz übertragen, obwohl die Stichprobengrösse im Vergleich mit anderen europäischen Ländern relativ klein war. «Besonders in städtischen Regionen der Schweiz ist der Sinn eines getrennten Haushaltes von Generationen stark verankert», erklärt Höpflinger.

Insgesamt – mit Ausnahme von Auslandsaufenthalten – sei eine Rückkehr zu den Eltern nach längerer Abwesenheit primär das Resultat einer Krise. «Beispielsweise wegen Kummer nach der Auflösung einer Paarbeziehung oder finanzieller Not», so der Soziologe. «Auch bei Zwischenzeiten zwischen Stellen oder bei Arbeitslosigkeit ist eine Flucht ins Elternhaus nicht selten.»

Um nicht an Lebensqualität zu verlieren, empfiehlt Höpflinger den Eltern, die eigenen Freiheiten nicht wegen der Kinder aufzugeben. Auch rät er, sich nicht allzu stark in die Lebenssituation und Probleme erwachsener Kinder einzumischen.

Eltern übernehmen Probleme der Kinder

Familiencoach Markus Zimmermann aus Affoltern am Albis hat Fälle von Bumerang-Kindern in seiner Praxis behandelt. «Nachdem die Eltern jahrelang einstecken mussten, macht es ihnen Mühe, die neue Freiheit abzugeben – sei es auch nur ein Stück weit. Schliesslich dauert es in den meisten Fällen eine Weile, bis diese gebildet worden ist.» Weiter erklärt er, dass die Eltern einen Hang dazu haben, die Sorgen und Probleme ihres Kindes teilweise zu übernehmen. «Auch das beeinflusst die Lebensqualität stark.»

Falls ein Kind zurückziehen möchte, sollten Eltern von Anfang an klare Abmachungen vereinbaren, so Zimmermann. «Den erwachsenen Kindern sollte man klar zu verstehen geben, dass sich seit ihrem Auszug einiges im elterlichen Haushalt verändert hat.» Weiter sollten die Eltern darauf schauen, dass sie aus Sorge nicht automatisch in die Eltern-sein-Falle rutschen. «Für erwachsene Kinder sind sie schlicht nicht mehr verantwortlich.» Zimmermann hält weiter fest: «Ein gemeinsames Wohnen als gegenseitige Unterstützung ohne neue, alte Abhängigkeiten kann durchaus auch bereichernde Aspekte haben.»

Zimmermann ist der Meinung, dass die Zahl der Bumerang-Kinder in den nächsten Jahren steigen wird. «Auch in der Schweiz dürfte sich der Wohn-und Arbeitsmarkt weiter zuspitzen. Auch die Lebenskosten steigen. Alleinsein wird teurer. Das führt dazu, dass mehr Kinder ins elterliche Nest flüchten.»

