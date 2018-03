«Bundesrat will Kosten auf die Kranken abwälzen»

Die Franchisen steigen künftig mit den Gesundheitskosten. Das schlägt der Bundesrat vor. Er hat am Mittwoch eine entsprechende Gesetzesänderung beschlossen. Der Auftrag dazu stammt vom Parlament. Die Räte haben Ende 2016 eine Motion angenommen mit der Forderung, die Franchisen an die Kostenentwicklung in der Grundversicherung anzupassen.

Der Bundesrat will diese umsetzen, indem alle Franchisen um 50 Franken erhöht werden, sobald die Kosten einen bestimmten Grenzwert übersteigen. Der Bundesrat geht davon aus, dass 2020 eine Erhöhung fällig ist, danach voraussichtlich alle vier Jahre.

SP will die «unsoziale Vorlage» bekämpfen

Dieser Entscheid sorgt bei der SP für rote Köpfe: «Die steigenden Gesundheitskosten sind tatsächlich ein Missstand. Statt diesen an den Wurzeln zu packen, wollen die CVP, der Bundesrat und die rechte Mehrheit im Parlament noch mehr Kosten auf die Kranken abwälzen», kritisiert SP-Nationalrätin Marina Carobbio in einer Mitteilung. Schon heute würden jährlich bis zu 20 Prozent der Bevölkerung aus finanziellen Gründen auf eine medizinische Behandlung verzichten.

Statt die Kosten nur zu verschieben, müsse man überflüssige Behandlungen verhindern und durch den «unhaltbaren Wettbewerb» zwischen den Spitälern beenden. Man wolle die «unsoziale Vorlage» mit allen Mitteln bekämpfen. Die SP arbeitet momentan eine Prämien-Entlastungs-Initiative aus, welche die Prämienhöhe auf 10 Prozent des Haushaltseinkommens beschränken will.

Experte fordert 5000-Franken-Franchise

Anders sieht dies Ruth Humbel (CVP): «Die Franchisen wurden in den letzten zehn Jahren nicht mehr angepasst. Daher ist es höchste Zeit dafür.» An den höheren Kosten solle sich neben der öffentlichen Hand auch der Prämienzahler beteiligen. Die Erhöhung der Franchise sei verkraftbar: «Es geht ja nicht um eine unendliche Kostenbeteiligung.» Der Vorteil sei, dass die Eigenverantwortung gestärkt werde. «Denn wenn die Franchise aufgebraucht ist, konsumiert man schneller drauflos. Bei höherer Franchise überlegt man es sich zweimal, wegen einer Erkältung zum Arzt zu gehen. Das Kostenbewusstsein der Leute wird so gestärkt.»

Auch der Krankenkassenexperte Felix Schneuwly begrüsst den Plan des Bundesrates: «Es ist eine längst fällige Selbstverständlichkeit, dass nicht nur die Prämien-, sondern auch die Franchisenhöhe an die steigenden Gesundheitsausgaben gekoppelt wird.» Schneuwly will noch weitergehen: «Für die Förderung der Eigenverantwortung wäre eine zusätzliche Franchisenstufe nötig.» Wer genug Geld habe, solle auch eine Franchise von 5000 Franken wählen dürfen. Im Gegenzug sollen die chronisch Kranken entlastet werden. «Der Bundesrat kann den Kassen erlauben, den Selbstbehalt bei chronisch Kranken zu reduzieren und sie so finanziell zu entlasten», so Schneuwly.

