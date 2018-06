«Das Olympia-Geld weckt Begehrlichkeiten»

Herr Milic, der Olympia-Beitrag im Wallis ist abgestürzt. Damit dürfte der Olympia-Traum geplatzt sein. Warum war die Skepsis so gross – obwohl Staatsrat Christophe Darbellay versprach, dass es keinen Gigantismus geben werde?

Grosse Sportanlässe haben generell einen schweren Stand beim Stimmvolk. Es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Olympia-Kandidatur von den Stimmbürgern abgelehnt wird. Es ist wohl primär die Finanzierung und die Nachhaltigkeit, welche die Stimmenden regelmässig dazu bewegt, solche Kandidaturen abzulehnen. Solche Anlässe kosten viel (Steuer-)Geld und viele Stimmenden sind offenbar der Meinung, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht.

Der Bund wollte sich mit bis zu einer Milliarde Franken an den Olympischen Spielen im Wallis beteiligen. Was passiert nun mit dem Geld?

Zu grossen Teilen ist das Geld ja eine Defizitgarantie. Aber ungeachtet dessen wird es nun selbstverständlich Begehrlichkeiten wecken von allen politischen Seiten. Bereits im Vorfeld der Abstimmung wurde etwa darauf hingewiesen, dass am gleichen Tag, als der Bundesrat die Gelder für Olympia sprach, der Vaterschaftsurlaub aus finanziellen Gründen abgelehnt wurde. Nun sei doch dieses Geld, welches für die Olympiade 2026 vorgesehen war, frei für den Vaterschaftsurlaub, werden die Befürworter wohl argumentieren.

Reden wir über die eidgenössischen Vorlagen: Warum blieb das Referendum gegen das Geldspielgesetz chancenlos?

Weil der grosse Streitpunkt – die Netzsperren für ausländische Geldspielanbieter – komplex war. Gerade für ältere Stimmberechtigte, die das Internet selten oder gar nie nutzen, sind solche Netzsperren unverständlich oder unwichtig. Und die älteren Stimmberechtigten haben heute den Grossteil der Stimmenden ausgemacht. Hinzu kommt, dass die Opposition vor allem vonseiten der Jungparteien kam. Sie haben aber ohne die Unterstützung ihrer Mutterparteien, die mit wenigen Ausnahmen für das Geldspielgesetz waren, schlicht nicht die Ressourcen, um einen intensiven und bewegenden Abstimmungskampf zu führen. Genau diesen hätte es aber gebraucht, um die Jungen, die eher skeptisch gegenüber Netzsperren sind, an die Urne zu treiben.

Die Jungparteien lehnten sich gegen das Gesetz auf. Warum hat ihr Widerstand nicht gewirkt?

Weil es – wie vergangene Abstimmungen zeigen – enorm schwer fällt, die Jungen jeglicher Parteifarbe zu mobilisieren. Bei einer derart tiefen Stimmbeteiligung, wie sie sich aktuell abzeichnet, nehmen vor allem jene teil, die das Abstimmen als Bürgerpflicht betrachten. Und dieses Pflichtgefühl ist bei den jüngeren Stimmberechtigten weniger stark ausgeprägt als bei den älteren.



Welche Rolle spielte das Geld?

Bei Abstimmungskampagnen gilt, was auch für das Leben im Allgemeinen gilt: Geld schadet nicht oder selten, aber es nützt längst nicht immer. Ich glaube, dass die Kampagneninvestitionen auch bei dieser Abstimmung keine allzu wesentliche Rolle gespielt haben. Das Resultat wäre nicht wesentlich anders ausgefallen, hätten die Budgets der beiden Lager anders betragen. Die geringe Wirkung der Kampagnen ist beispielsweise auch daran zu erkennen, dass die Stimmbeteiligung tief ausfiel.

Hat es geschadet, dass bekannt wurde, dass die ausländische Casino-Lobby, die European Gaming and Betting Association (EGBA), nicht nur das Referendum, sondern auch die Nein-Kampagne unterstützt hat?

Ich denke nicht, dass diese Episode die Erfolgschancen der Gegner des Geldspielgesetzes ruiniert hat. Und zwar einfach deswegen, weil wahrscheinlich nur ein geringer Teil der Stimmenden davon erfahren hat. Und selbst wenn diese News bei einem gewissen Teil der Stimmenden eine Rolle gespielt haben, so ist davon auszugehen, dass dieser Effekt durch jene «neutralisiert» wurde, die das Geldspielgesetz abgelehnt haben, weil sie es umgekehrt für ein Projekt der Casino-Lobby hielten.

Die Befürworter des Geldspielgesetzes warnten davor, dass bei einem Nein Tiergehege und Sportplätze geschlossen werden müssten. War das clever?

Geschadet hat es offenbar nicht. Ob das Heraufbeschwören von apokalyptischen Szenarien nützt, ist schon schwieriger zu beantworten. Ich denke nicht, dass das Geldspielgesetz hauptsächlich deswegen angenommen wurde, um das «Elefäntli» vom Zoo vor dem sicheren Hungertod zu retten. Denn vergangene Abstimmungsanalysen haben gezeigt, dass Stimmende weder den Aussagen der Gegner noch den Aussagen der Befürworter vorbehaltlos Glauben schenken, sondern solche Plakate aus Erfahrung meistens mit Vorsicht geniessen.

Anders als die Billag-Abstimmung haben die Themen Vollgeld und Geldspiel die Massen kaum bewegt. Warum?

Erstens, weil beide Themen ziemlich komplex waren. Vielen Stimmenden dürfte es schwer gefallen sein zu verstehen, was «Vollgeld» oder «Netzsperren» sind und was diese Dinge mit ihrem täglichen Leben zu tun haben. Zweitens, haben auch keine allzu intensiven Kampagnen stattgefunden und auch die Medien haben darüber eher sparsam berichtet. Das wiederum signalisiert dem Stimmbürger, dass es sich offensichtlich um eine unwichtige Vorlage handeln muss und als Folge davon bleibt er der Urne fern.

