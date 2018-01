«Beide Elternteile haben das Sorgerecht»

Bei einem Besuch in der Schweiz hat der 32-jährige Spanier Ismael Garcia Oliveira am Sonntagmorgen seinen knapp dreijährigen Sohn Noah bei der Mutter aus dem Kinderzimmer geholt und ist mit ihm verschwunden. Seither sucht die Kantonspolizei Zürich nach den beiden. Es wird vermutet, dass sie sich ins Ausland abgesetzt haben.

Via Facebook ruft die Mutter des Kindes zur Mithilfe auf. Sie spricht dabei von Entführung und bedankt sich unter Tränen bei der Polizei um deren Hilfe. Nicht zu wissen, wo Noah ist und ob es ihm gut geht, sei schrecklich, sagt die Mutter. «Er ist das Liebste, was ich habe. Ohne Noah fühle ich mich wie tot.» Der Junge sei sich nicht gewohnt, längere Zeit ohne seine Mutter zu sein.

In Spanien läuft ein Prozess um Noah

Sorgen macht der Mutter, dass der Vater mit dem Kind gegangen ist, ohne Kleidung mitzunehmen. «Er ist gegangen ohne Schuhe und ohne Jacke – wie kann das sein, jetzt, wo die Temperaturen bei 0 Grad liegen können.» Auch die Ausweise habe er zurückgelassen. Sie vermute daher, dass die beiden auf dem Landweg unterwegs seien, sagt die Mutter in einem Facebook-Live-Video. Oder dass er falsche Papiere besorgt habe. Die Ungewissheit sei unerträglich. «Ich hoffe einfach, dass er mich anruft und mir sagt: ‹Dein Sohn ist in Spanien, und es geht ihm gut.›»

In der spanischen Stadt Vigo sei ein Prozess am Laufen, mit dem das Sorgerecht geklärt werden soll, schreibt der «Faro de Vigo». Der Anwalt des Vaters dementiert deshalb, dass Noah entführt worden ist. «Es gibt weder eine Entführung noch ein Kidnapping. Das Sorgerecht haben beide Elternteile», sagt er dem Portal. Zum Motiv des Vaters sagt er, dass dieser Noah «vernachlässigt» angetroffen habe, als er in der Schweiz zu Besuch war.

«Es geht jetzt darum, das Kind zu finden»

Laut Corinne Bouvard, Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, wird die Situation umfassend abgeklärt. Auch bezüglich Sorgerecht würden die Ermittlungen laufen. «In erster Linie geht es jetzt aber darum, das Kind zu finden.»

(vro/lüs)