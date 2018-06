«Das Whatsapp-Verbot ist realitätsfremd»

Ich sehe den Nutzen auf zwei Ebenen. Einerseits ist die direkte Kommunikation natürlich sehr praktisch, um schulische Infos auszutauschen. Ich könnte mir keinen zeitgemässen Unterricht ohne vorstellen. Dafür gäbe es ja aber auch andere Apps.Die meisten Klassen haben sowieso einen Whatsapp-Chat, ob da jetzt der Lehrer dabei ist oder nicht. Es ist eine Chance für die Schulen, diese zu begleiten und die Kinder in ihrer Welt abzuholen. So kann man ihnen etwa auch eine konstruktive Kommunikationskultur zeigen.Ich finde, das Argument mit dem Datenschutz wird oft überzeichnet. Andere Messenger-Apps unterscheiden sich technisch nicht wesentlich von Whatsapp. Ausserdem sind die Geschäftsbedingungen rechtlich nicht bindend, unter 16-Jährige machen sich also nicht strafbar. Natürlich steht es aber einer Schule professionell nicht gut an, Schüler quasi zum Brechen von Geschäftsbedingungen aufzufordern.*Philippe Wampfler ist Gymnasiallehrer und Social-Media-Experte.