«Das ginge auf Kosten von Freiheitsrechten»

In einem Vorstoss fordert der Walliser CVP-Ständerat Beat Rieder eine Verschärfung des Strafrechts. Für Landfriedensbruch soll eine Gefängnisstrafe ausgesprochen werden müssen. Der Strafrechtsexperte Andreas Eicker schätzt die Idee ein:

Landfriedensbruch

Der Straftatbestand ist erfüllt, wenn eine Person an einer «öffentlichen Zusammenrottung» teilnimmt, bei der «mit vereinten Kräften gegen Menschen oder Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden».

Herr Eicker, was halten Sie von der Motion?

Der Straftatbestand des Landfriedensbruchs ist sowieso schon nicht unproblematisch, denn die Strafbarkeit wird auf Handlungen ausgedehnt, von denen nur angenommen wird, dass sie ein Klima kollektiver Gewaltbereitschaft schaffen. So ist schon die blosse Anwesenheit an einer Versammlung, an der Gewalttätigkeiten begangen werden, strafbar. Wenn diese weite Vorverlagerung jetzt noch mit einer zwingenden Freiheitsstrafe versehen wird, erscheint das unverhältnismässig.

Inwiefern?

Insbesondere mit Rücksicht auf die Strafen, mit denen ähnliche Delikte sanktioniert werden: Für Körperverletzung und Sachbeschädigung ist nämlich nicht zwingend eine Freiheitsstrafe vorgesehen.

Könnte das neue Gesetz auch abschreckend wirken?

Natürlich kann von der Strafverschärfung eine höhere abschreckende Wirkung ausgehen, doch ginge diese wohl auf Kosten der Ausübung wichtiger Freiheitsrechte. Möglicherweise trauen sich Bürger gar nicht mehr, zum Beispiel an einer politischen Demonstration teilzunehmen. Zu bedenken ist aber, dass diejenige Person, die der behördlichen Aufforderung, sich zu entfernen, Folge leistet, straffrei bleibt. Ausserdem lässt es das neue Sanktionenrecht unter bestimmten Voraussetzungen sowieso zu, statt der Geld- eine Freiheitsstrafe auszusprechen, wenn diese geboten erscheint, um den Täter von weiteren Verbrechen abzuhalten. Kurz: Eine Strafverschärfung mit Blick auf den Tatbestand des Landfriedensbruchs ist rechtlich problematisch und auch unnötig.