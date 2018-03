«Die Situation hat sich für die SRG etwas entspannt»

Thomas Milic forscht an der Uni Zürich und am Zentrum für Demokratie in Aarau. (Bild: Keystone/Christian Beutler) Thomas Milic forscht an der Uni Zürich und am Zentrum für Demokratie in Aarau. (Bild: Keystone/Christian Beutler)

Herr Milic, anfänglich sahen Umfragen die beiden Lager gleichauf, dann ist die Stimmung gekippt. Warum?

Die Meinungsbildung hat sich in etwa so entwickelt, wie wir dies auch von anderen Initiativabstimmungen her kennen: Zu Beginn starten sie gut, auch weil die Stimmbürger einen gewissen Problemdruck, der in der Initiative angesprochen wird, anerkennen. Sodann aber – wenn es um den konkreten Lösungsvorschlag der Initianten geht – nimmt die Zustimmung meistens ab.



Überrascht Sie das wuchtige Resultat?

Das Nein ist in dieser Deutlichkeit wirklich überraschend. Aus meiner Sicht war ein Ja aufgrund der Radikalität nie im Bereich des Realistischen. Aber 35 bis 40 Prozent wäre angesichts des Ergebnisses der Armeeabschaffungsinitiative 1989 ein realistisches Ziel gewesen. Dieses Ziel haben sie nicht erreicht. Deshalb ist das wuchtige Ergebnis als Sieg für die SRG zu deuten.



Die SVP machte keine Kampagne, die Initianten kämpften allein auf weiter Flur. Haben sie sich gut angestellt?

Optimal war deren Kampagne sicher nicht. Die Hauptfigur, Olivier Kessler, machte sich zuweilen rar, was nicht gerade förderlich für die Glaubwürdigkeit der Anliegen ist. Auch der überhastete Plan B, den man angesichts der ersten, überraschenden Umfrageergebnisse vorzulegen glaubte, war naturgemäss wenig ausgegoren.



Der Gewerbeverband hat sich für die Initiative ausgesprochen. Was bedeutet die Schlappe für Direktor Hans-Ulrich Bigler?

Herr Bigler hat im Abstimmungskampf, gelinde gesagt, eine eher unglückliche Figur gemacht. Sein Plan B erntete viel Kritik und das auch innerhalb des Gewerbeverbandes selbst. Doch nicht nur seine Position, auch sein massives Engagement ist bei vielen Gewerblern auf Kritik gestossen. Wenn sich der Gewerbeverband selbst nicht einig ist, so sollen seine Exponenten gegen aussen auch nicht derart pointiert und engagiert auftreten, lautete die Kritik. Diese Kritiker in den eigenen Reihen werden durch dieses wuchtige Nein Aufwind erhalten und womöglich personelle Erneuerungen fordern.



Die Gegner der Initiative haben ein erfolgreiches Crowdfunding betrieben und waren finanziell überlegen. Hat nicht das Geld den Ausschlag gegeben?

Nein, das glaube ich nicht. Die radikale Initiative wäre wohl auch ohne die finanzielle Überlegenheit der Gegenseite gescheitert. Interessant ist ja, dass die Kampagnenausgaben generell nicht allzu hoch waren und dass der Abstimmungskampf schon vor zwei, drei Wochen merklich abflaute. Die Zustimmung ist gekippt, bevor die Kampagnen der Gegner so richtig einsetzten.



Viele Bürgerliche sagten im Abstimmungskampf, die Initiative sei zu radikal, die SRG müsse aber abspecken. Wird das nun passieren oder kann sich die SRG-Spitze nach dem wuchtigen Nein zurücklehnen?

Bei einem Ja-Anteil von 40 und mehr Prozent wäre der Reformdruck sehr gross gewesen. Nun aber sieht die Situation für die SRG etwas entspannter aus. Allerdings stehen ja schon verschiedene Vorstösse in der Pipeline, welche die SRG redimensionieren wollen. Diese stammen zudem auch aus dem bürgerlichen Lager, also aus jenen Kreisen, die die jetzige No-Billag-Initiative noch bekämpft haben. Hinzu kommt, dass man von Seiten der Behörden und der SRG sicher wenig Anreize hat, noch einmal einen Abstimmungskampf wie diesen führen zu wollen. Sollte also eine moderatere Billag-Initiative folgen – zum Beispiel eine Halbierung der Gebühren – wird man wahrscheinlich versuchen, einer solchen Initiative den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man von sich aus Reformen und Sparmassnahmen einleitet.



Hätte eine Initiative, die eine Senkung der Radio- und TV-Gebühren auf 200 Franken verlangt, bessere Chancen? Damit könnte die SRG weiterhin ein Grundangebot an News und Information bieten?

Ja, gewiss. Aber ob es für eine Mehrheit gereicht hätte, weiss ich nicht. Ich glaube im Übrigen, dass die Initianten bei der Lancierung ihrer Initiative selbst gar nicht mit einem Erfolg an der Urne rechneten und von den ersten Umfrageergebnissen überrascht waren. Ihr Ziel war wohl eher eine Grundsatzdiskussion. Und eine Grundsatzdiskussion löst man mit einer radikalen Initiative eher aus als mit einer moderaten Kompromissinitiative.



Der Abstimmungskampf war sehr intensiv, sehr lange und sehr gehässig. Warum weckt die SRG so viele Emotionen?

Ein Faktor war sicher, dass die Abstimmungsfrage zum einen einfach war und die Forderung zum anderen radikal war. Die meisten Stimmbürger haben eine Meinung zur SRG und jeder hat auch irgendeine Sendung, die ihm persönlich missfällt. Es fällt einem leicht, sich an dieser Abstimmungsdiskussion zu beteiligen.



(daw)