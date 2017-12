«Dass Alkohol warm gibt, ist ein Mythos»

Wie 20 Minuten berichtete, wurde Damien D. (24) aus Vétroz VS nach einer Weihnachtsfeier und anschliessendem Abstecher in einen Nachtclub als vermisst gemeldet. Sechs Tage lang dauerte die Suche mit Hunden, Helikoptern und Infrarotkameras. Freunde von D. posteten Aufrufe in den sozialen Medien und durchkämmten zusammen mit Verwandten die Umgebung. Am 26. Dezember folgte schliesslich die traurige Gewissheit: D. starb an Unterkühlung.

Für Philipp Frei, Pressesprecher des Blauen Kreuzes Schweiz, hätte eine solche Tragödie verhindert werden können, wenn im Kollegenkreis aufeinander aufgepasst worden wäre.

Herr Frei, Damien D. sagte noch zum Kebabverkäufer, er friere nicht. Wie konnte es trotzdem dazu kommen, dass er an Unterkühlung starb?

Es gibt immer noch den Mythos, dass man Alkohol trinken solle, um warm zu haben. Das ist aber eine falsche Annahme. Der Körper spürt durch den Alkohol die Kälte zwar weniger, aber gleichzeitig kühlt der Körper schneller aus. Wenn man darüber hinaus noch massiv zu viel Alkohol konsumiert hat, ist der Selbsteinschätzung der alkoholisierten Person nicht mehr zu trauen. Falls zusätzlich zum Alkohol noch andere Substanzen konsumiert werden, gilt dieser Grundsatz umso mehr.

Gibt es Anzeichen, um zu sehen, ob jemand friert oder gar unterkühlt ist?

Da genügt eigentlich der gesunde Menschenverstand. Wenn jemand im T-Shirt bei Minustemperaturen unterwegs ist, ist es logisch, dass der Körper auskühlt. Ausserdem sollte auf blaue Fingerkuppen oder blaue Lippen geachtet werden.

Wie sollte man also am besten auf so eine Situation reagieren?



Im schlimmsten Fall bringt man den betreffenden Kollegen oder die Kollegin nach Hause – notfalls auch gegen seinen oder ihren Willen. Wenn man die Person nicht kennt, sollte man mindestens die Security oder die Polizei benachrichtigen und die alkoholisierte Person im Auge behalten, bis diese eintreffen. Man ist vom Gesetz her verpflichtet zu helfen, aber falls man die Befürchtung hat, die Person könnte aggressiv werden, muss man sich nicht selber in Gefahr bringen. In den meisten Fällen wird nichts Dramatisches passieren. Schliesslich geht es aber um die Zivilcourage – da muss jeder selber entscheiden, wie weit er gehen will.

Wie können die Risiken des Alkoholgenusses minimiert werden?



Grundsätzlich gibt es schon Abende, bei denen man schon im Voraus weiss, dass zu viel getrunken wird. Darum sollte man im Kollegenkreis abmachen, dass ein oder zwei Personen die Verantwortung für die Gruppe übernehmen und dann weniger oder am besten gar nichts trinken. Es gibt zwar Angenehmeres, als einen betrunkenen Kollegen nach Hause zu bringen. Aber durch die gegenseitige Fürsorge könnten solche Tragödien wie bei Damien D. verhindert werden.

Passen wir im Ausgang nicht mehr aufeinander auf?



Wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Leute heute weniger aufeinander aufpassen. Man ist heutzutage viel unabhängiger und individueller unterwegs. Früher war man als Gruppe im Ausgang und zog auch als Gruppe um die Häuser. Heute verabredet man sich per Whatsapp bei einem Treffpunkt und zieht dann separat weiter. Es ist viel weniger verbindlich geworden.



(dk)