Das Urteil des Weltfussballverbandes ist aus sportlicher Sicht das vorläufige Ende zu den umstrittenen Doppeladler-Gesten des Spielertrios Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri und Captain Stephan Lichtsteiner am Freitag im Spiel gegen Serbien. Politiker wollen nun den Blick vorwärts richten.

Der SVP-Nationalrat Claudio Zanetti beurteilt den Fifa-Entscheid als «vernünftig». «Eine Sperre wäre zu weit gegangen.» Zanetti ist überzeugt, dass die vergangenen Tage für Shaqiri, Xhaka und Lichtsteiner eine Lehre gewesen sei. «Der Entscheid ist ein Schuss vor den Bug, dass man nicht mit politischen Gesten provozieren soll.» Er erinnert die Fussballer an ihre Kernkompetenz: «Sie sollen nun das machen, was sie können und die Politik anderen überlassen.»

«Das beste für unser Land geben»

CVP-Nationalrat Stefan Müller hält das Urteil für richtig: «Denn auch wenn man provoziert wird, darf man sich nicht unsportlich verhalten.» Die Fifa habe das unsportliche Verhalten deshalb korrekt geahndet. «Jetzt ist es aber wichtig, dass man sich am Mittwoch in den Armen liegt, egal was die Arme machen.»

Die Nationalisten regen sich gerade schampar über den Nationalismus auf. Lustig.



Chilllen, Leute! Es handelt sich um endorphingetränkte Twens, die soeben eine Stunde lang von Nationalisten wie euch ausgepfiffen wurden.



Blöd wars natürlich trotzdem.#Doppeladler #SERSUI — Stefan Müller (@MullerAltermatt) June 22, 2018

Für Natalie Rickli, Nationalrätin der SVP, soll der Entscheid der Fifa einen Schlusspunkt unter die hitzige Diskussion um den Doppeladler setzen. «Es ist kein Problem, dass viele Spieler ausländische Wurzeln haben. Letztlich aber haben sich alle dafür entschieden, für die Schweiz auf dem Fussballplatz zu stehen und Ihr Bestes für unser Land zu geben.» Nun solle man den Fokus auf das morgige Spiel setzen, meint Rickli: «Stehen wir hinter der Schweizer Nati und hoffen auf einen Sieg gegen Costa Rica.»

«Die Busse ist jetzt Wurst»

Auch SP-Nationalrat Cédric Wermuth ist froh über den Entscheid. Dass die Spieler auf den Platz können, sei die beste Variante für den Schweizer Fussball. «Es wäre eine Katastrophe gewesen, wären sie gesperrt worden», sagt Wermuth. Wäre die Busse doppelt so hoch ausgefallen, wäre dies für Wermuth auch kein Problem gewesen: «Das ist jetzt Wurst, Hauptsache wir müssen auf keinen der so wichtigen Spieler verzichten.»

Mich interessiert, wie sich die Fussballer in dieser unsäglichen Debatte fühlen, ob sie jetzt gute Schweizer sind oder nicht. Werde schauen, dass wir @XS_11official und @Granit_Xhaka34 - nach der WM :-) - ins Bundeshaus einladen können. #dieschweizistbunt #Doppeladler — Cédric Wermuth (@cedricwermuth) June 25, 2018

Er begrüsst es aber auch, dass die Fifa auch die Provokationen der serbischen Fans verurteilt hat. Jetzt müsse man die Emotionen zur Seite legen, und schauen, «dass wir Weltmeister werden.» Die Schweizer Nationalmannschaft müsse morgen gegen Costa Rica auf Sieg spielen. «Ich tippe auf ein 2:0.»

(bus)