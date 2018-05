«Der Krieg ist näher gerückt»

Die Broschüre trägt den Titel «If Crisis or War Comes» – Schweden gibt darin Tipps, wie sich die Bürger im Ernstfall zu verhalten haben. Die Aktion lobt Werner Salzmann, Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats. «Ich habe gestaunt, dass eine rot-grüne Regierung so weitsichtig ist.»

Für Salzmann muss sich auch die Schweiz mit der Frage befassen, wie gut sie für das Szenario eines Krieges oder einen längeren Blackout gerüstet ist. «Lange wähnte man sich in Europa vor Kriegen gefeit, aufgrund der veränderten Sicherheitslage in Europa findet nun an allen Fronten ein Umdenken statt.» Die Schweiz sei nicht weniger gefährdet als Schweden. «Der Krieg ist mit den Konflikten in den Osträumen – in der Ukraine oder Syrien – näher gerückt», sagt Salzmann. Zu Hause im Luftschutzkeller hat er darum einen Notvorrat und im Waffenschrank die Armeewaffe.

«Zu knappe Reserven im Krisenfall»

Der Sicherheitspolitiker sagt, die Armee müsse jederzeit bereit sein. Bei der militärischen Bereitschaft sei man mit der Weiterentwicklung der Armee auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. «Ist die Reform umgesetzt, können wir innerhalb von 20 Tagen 35’000 Mann mobilisieren. Zudem werden 100’000 Mann modern und vollständig ausgerüstet.» Auch mit der geplanten Erneuerung der Luftverteidigung werde die Schweiz besser für den Notfall gerüstet sein.

Grosse Sorgen mache ihm dagegen, dass die Schweiz sich nicht selbst versorgen kann. «Der Selbstversorgungsgrad mit Nahrungsmitteln lag 2017 nur noch bei rund 50 Prozent. Die Pflichtreserven wurden seit den 90er-Jahren abgebaut.» Es fehlten im Krisenfall Hilfsstoffe wie Erdöl und Elektrizität, um die Produktion hochzufahren. «Das ist ein Problem für die Durchhaltefähigkeit und die Menschen.» Salzmann fordert, dass der Bundesrat hier über die Bücher geht.

«Der Kalte Krieg ist vorbei»

Für Lewin Lempert, Sekretär der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), verfallen rechte Politiker derzeit in eine Militär-Nostalgie. Aber: «Der Kalte Krieg ist vorbei, und das ist auch gut so.» Wer einen Krieg heraufbeschwöre und wie Schweden gar noch eine Broschüre verteile, handle sicherheitspolitisch fahrlässig und schüre Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung. «Ein konventioneller Krieg ist in Zentraleuropa ein höchst unwahrscheinliches Szenario. Die Konstellation ist eine ganz andere als auf der Krim.»

Die Aufrüstung sei ein Teufelskreis: «Je mehr aufgerüstet wird, desto grösser ist die Gefahr eines bewaffneten Konflikts.» Es sei sinnvoller, die friedliche Konfliktlösung zu forcieren als Munitions- und Erdöllager aufzubauen.



