Der kleine Balkanstaat Kosovo ist am 17. Februar 2008 vom Parlament für unabhängig erklärt worden. Am Samstag jährt sich die Unabhängigkeit zum zehnten Mal. Auch die Schweiz anerkannte damals den Staat – im Gegensatz zu Ländern wie Serbien, Russland, China oder Spanien. Die ehemalige Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey zieht gegenüber «Le Temps» Bilanz: «Es gibt noch viele Herausforderungen für das Land, sei es auf wirtschaftlicher oder verwalterischer Ebene.» Die Zukunft des Landes sieht Calmy-Rey in den Händen der EU.

Potenzieller EU-Beitrittskandidat



Die Republik Kosovo wird von 111 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen anerkannt. Aus der Europäischen Union haben den Kosovo bisher 23 der 28 Mitgliedstaaten als unabhängigen Staat anerkannt. Der Kosovo wird von Spanien, Griechenland, Zypern, Rumänien und der Slowakei nicht anerkannt. Der junge Staat wird von der Europäischen Kommission unter Hinweis auf die UN-Resolution 1244, die den endgültigen völkerrechtlichen Status offenlässt als potenziellen EU-Beitrittskandidaten eingestuft. (Quelle: Wikipedia)



Dieser runde Geburtstag gab 20 Minuten Anlass, junge Albaner und Serben, die aus Kosovo stammen und in der Schweiz leben, nach ihrer Meinung zu fragen. Wir wollten wissen, wie sich einer der jüngsten Staaten der Welt seit der Ausrufung der Unabhängigkeit gemacht hat. Und wo sie Probleme und wo Fortschritte sehen. Vier junge Menschen erzählen.

Jeton Ramadani (29): «Kosovo soll wie die Schweiz werden»

«1990 kamen wir in die Schweiz. Doch mein Vater ging 1997 zurück, um für seinen Traum eines Grossalbanien zu kämpfen. Er starb im Krieg. Für uns als Familie ein grosser Verlust. Dennoch glaubten wir, dass unser ‹albanischer Traum› in Erfüllung gegangen sei. Doch schon bald folgte die Ernüchterung: Als ich nach dem Krieg nach Kosovo zog, musste erst alles wieder aufgebaut werden. Nichts funktionierte so, wie wir es uns alle vorgestellt hatten. In den 13 Jahren, die ich dort war, ging alles sehr langsam voran. Und jetzt sind wir schon seit zehn Jahren ein unabhängiger Staat, aber als Nicht-EU-Mitglied mitten in Europa so isoliert, dass wir uns wie auf einer einsamen Insel irgendwo im Nirgendwo fühlen. Weil dieses Gefühl einschränkt, bin ich in die Schweiz zurückgekommen.

Insgesamt hat sich Kosovo gut geschlagen. Die Frauenrechte wurden verbessert, auch die Leistungen für Invalide. Auch sorgt der Staat für eine gute Infrastruktur und durch den Bau von Autobahnen für eine besser Vernetzung des Balkans. Doch es gibt noch viele Baustellen. Beispielsweise sollten uns viele andere Staaten endlich anerkennen. Auch sollten unsere Politiker zeigen, dass sie die Herren im Haus sind und anderen nicht erlauben, dass sie sich in innenpolitische Angelegenheiten einmischen, wie beispielsweise bei der Bildung der Armee. Mein Wunsch ist es, dass Kosovo zu einem kleinen, herzigen Land mit viel Kraft und Ausdauer wird – genauso wie die Schweiz. Mir ist bewusst, dass es dazu Zeit, Geduld und harte Arbeit braucht.»

Liridon Mehmeti (27): «Wir sind davon enttäuscht, wie Kosovo geführt wird.»

«Obwohl wir kurz vor dem Krieg nach Deutschland geflohen sind, hat unser Vater uns während des Kriegs wieder nach Kosovo zurückgebracht. Er kämpfte zusammen mit meiner damals 14-jährigen Schwester, uns vier andere liessen sie allein. Hat es sich gelohnt, unser Leben dafür zu riskieren? Für die Freiheit schon. Doch meine Familie und ich sind enttäuscht davon, wie Kosovo geführt wird. Vielen Politikern ist ihre Position wichtiger als das Wohlergehen der eigenen Bevölkerung. Natürlich hat Kosovo eines der wichtigsten Ziele erreicht: die Unabhängigkeit. Doch wenn man die ausser Acht lässt, hat sich in den wichtigsten Bereichen kaum etwas getan.

Die wohl grössten Probleme hat Kosovo in der Politik und in der Wirtschaft. Auch gibt es kein funktionierendes Gesundheitssystem. Ärzte erhalten kleine Löhne und in den öffentlichen Spitälern fehlt es immer wieder an Material. Auch ist die Arbeitslosigkeit hoch. Schade ist vor allem, dass so viele junge Menschen ohne Arbeit sind, obwohl sie studiert haben. Das führt dazu, dass ein Diplom kaum Wert hat. Beim Wiederaufbau hat Kosovo hingegen gute Arbeit geleistet. Ich glaube, dass sich nicht viele junge Staaten so schnell von einem Krieg erholt hätten. Ich vermute, dass da vor allem auch die Diaspora eine wichtige Rolle gespielt hat. Ein weiterer Fortschritt ist beispielsweise die Aufnahme sowohl in den Europäischen (Uefa) als auch in den Internationalen Fussballverband (Fifa). Dieser Dialog wurde gut gehandhabt.»

Xhylsime Mahmuti (26): «Es ist uns nie besser gegangen!»



«Ich wurde in Kosovo geboren und besuche dort regelmässig Verwandte und Bekannte. Jedes Jahr sieht man Fortschritte und das freut mich. Die Menschen arbeiten dort mittlerweile fast so viel wie wir hier in der Schweiz und haben auch nur am Abend und an den Wochenenden frei. Die Wirtschaft wird immer stabiler, ausländische Firmen investieren in Kosovo, es entstehen neue Arbeitsplätze und die Menschen haben wieder Hoffnung auf eine schöne Zukunft. Politisch besteht leider immer noch grosses Verbesserungspotenzial, die Korruption ist ein grosses Thema.

Meiner Meinung nach braucht es noch Zeit, bis die neue Generation, die besser gebildet und weltoffener ist, an die Macht kommt. Nach so vielen Jahrhunderten der Unterdrückung macht der kleine Staat langsame, kleine Schritte in die richtige Richtung. Im Grossen und Ganzen bin ich sehr positiv eingestellt; oder wie mein Vater immer sagt: ‹Es ist uns nie besser gegangen!›»



Miric Ljubisa (52): «Der Hass auf beiden Seiten muss aufhören»



«Ich bin in Kosovo geboren, in einer Stadt, in der früher noch 20'000 Kosovo-Serben gelebt haben. Heute leben dort nur noch 300. Früher war es eine multikulturelle Stadt mit vielen Kirchen und vielen Moscheen. Es gab nie Probleme. Kosovo ist meine Heimat. Jedes Jahr verbringe ich meine Ferien im Haus meiner verstorbenen Eltern. Ich fühle mich da einfach zu Hause, vermutlich weil ich dort meine Kindheit und Jugend verbracht habe. Mit 19 Jahren bin ich ausgewandert und habe ganz Europa bereist. Seit 1988 lebe ich in der Schweiz.

Ich wünsche mir für Kosovo, dass der Hass auf beiden Seiten aufhört und dass wir uns besser verstehen. Eine gute Kommunikation ist so wichtig. Das serbische Volk, das aus Kosovo vertrieben wurde, ist und bleibt vermutlich noch lange eine Minderheit.»

Fahrije Sadiku (34): «Hochqualifizierte Kosovaren sollten zurück»

«Zwar ist Kosovo seit zehn Jahren unabhängig, aber der Staat leidet an einer hohen Arbeitslosenquote, an Korruption, einem schlechten Gesundheitswesen und der schlecht laufenden Wirtschaft. Viele Einheimische sind sehr negativ eingestellt, was die Entwicklung des Landes anbelangt. Das finde ich schade, denn so verlieren die Bürger das Vertrauen in die bestehende Regierung.

Kosovo hat eigentlich sehr viel Potenzial. Dieses wird aber nicht entfaltet, weil die falschen Leute an der Macht sind. Ein Tipp von mir: Hochqualifizierte Kosovaren, die im Ausland studiert haben, sollten nach Kosovo zurückkehren, um das Land vorwärtszubringen.»

Ardit Shkodra (21): «Es gibt viel Potenzial in und für Kosovo»

«Kosovo hat ganz klar noch sehr viel Aufholbedarf. Zwar sehen wir im Vergleich zum Jahr 2008 bereits Verbesserungen, aber nicht in dem Ausmass, in dem wir es uns gewünscht haben. Die Wirtschaft entwickelt sich nur schleppend, und die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch. Viele meiner Cousins und Cousinen haben wenig Perspektiven. Viele träumen von einem Leben in der Schweiz oder hoffen sehnlichst auf die Visa-Liberalisierung. Aktuell kennen sie andere Städte und Länder nur aus dem Internet. Das Problem liegt sicherlich nicht nur in unserer Politik. Durch die Steine, die uns Serbien heute noch in den Weg legt, können wir viele gesteckte Ziele nicht erreichen.

Die Korruption ist – vielleicht nicht so extrem wie damals – noch immer Bestandteil des Alltags in Kosovo. Vor allem in der Volkswirtschaft und Politik. Zwar hat sich die medizinische Versorgung seit dem Krieg verbessert, jedoch ist diese nicht auf einem hohen Niveau und für viele kosovarische Familien viel zu teuer. Für den Verkehr wurde viel getan. So sind auch die Strassen in einem etwas besseren Zustand. Auch will man gegen Raser vorgehen. Sie sollen härter bestraft werden und auch tiefer in die Tasche greifen müssen. Wie gesagt: Einiges hat sich gebessert. Anderes muss sich noch ändern. Doch es gibt viel Potenzial in und für Kosovo.»



