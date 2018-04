«Der Speisewagen ist der beste Ort im Zug»

Auf einem Abstellgleis in Olten steht der Schul- und Erlebniszug bereit. Vergnügt kommt eine Schulklasse aus den Waggons. Doch im rollenden Schulzimmer, wo Schüler normalerweise zu Sicherheit und Mobilität instruiert werden, findet sich an diesem Nachmittag ein Grüppchen Senioren zusammen.

Der Empfang ist herzlich. André Naef und Beni Zepter kümmern sich von der ersten Sekunde an um ihre Gäste. Diese haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen sich aus erster Hand zeigen lassen, wie die SBB-Mobile-App funktioniert, wie man den Fahrplan abfragt und das entsprechende Billett auf dem Handy löst. «Ich will mit der Zeit gehen und nicht an den Schalter gehen, wenn ich spontan reisen möchte», fasst es eine Teilnehmerin zusammen. Hauptargument sei das flexible Reisen – ohne an den Schalter oder den Automaten gehen zu müssen, sagt Diego Marti, Leiter des Schul- und Erlebniszugs. «Eine Minute vor Abfahrt kann ich noch mein Ticket lösen.»

«Wo sind die Sparbillette?»

An der kostenlosen Mobile-Schulung bietet die SBB beinahe eine 1:1-Betreuung am: Sechs lernwillige Personen haben an diesem Nachmittag den Weg nach Olten gefunden. Vier SBB-Mitarbeiter – zwei davon sind Lehrlinge – zeigen, wie die SBB Mobile App funktioniert, und beantworten Fragen. «Wie komme ich zu den Sparbilletten?», wird gefragt. Geduldig zeigt André – man ist längst per Du – den Weg zu den vergünstigten Tickets. Wer auf seiner Reise einen Kaffee oder ein wohlverdientes Bier trinken wolle, wolle doch sicherlich auch wissen, wo der Speisewagen zu finden sei. «Das ist sowieso der beste Ort im Zug», bemerkt ein Teilnehmer. Alle lachen und stimmen ihm zu.

Versteckte Funktionen der SBB-App

Schritt für Schritt werden die Senioren in die Geheimnisse der App eingeführt. In welchem Sektor der Speisewagen zu finden ist, aber auch wie sich die Kacheln im Touch-Fahrplan individuell verändern lassen. Woran lässt sich ein Neigezug im Fahrplan erkennen? Wie kann ich den Fahrplan des Schiffs von Luzern nach Flüelen abrufen? Sogar als geübter Nutzer lernt man da einige versteckte Finessen der App kennen. «Jetzt kann ich auch das Billett für meine Frau lösen, wenn wir zusammen fahren», freut sich ein Herr.

Billette kaufen – und stornieren

Nach kurzer Zeit bedienen die Senioren den Touch-Fahrplan intuitiv. «So wie das das Fräulein in der Werbung macht», freut sich einer und meint damit die ältere Dame auf den Plakatsujets der SBB, die zum Umsteigen auf die Mobile-App animiert. Nach der Kaffeepause geht es weiter mit dem Billettkauf. Munter flitzen die Finger auf den Bildschirmen umher. «Kann ich ein gekauftes Sparbillett auch wieder stornieren?», fragt eine Teilnehmerin. Auch dafür hat Beni Zepter eine Lösung. Wenn man unmittelbar nach dem Kauf bemerke, dass man sich vertan habe, könne man das Contact Center der SBB (0900 300 300) anrufen und das Billett annullieren lassen. Wenn man sich rasch melde, zeige sich der Kundendienst kulant. Und wer die Kosten von heute noch CHF 1.19/min scheue, der könne einen Rückruf verlangen. Ab 1. Mai steht dieser Service zum Ortstarif zur Verfügung.

Run auf die Schulungen

Wer sich im Umgang mit der SBB-App schulen lassen möchte, muss sich gedulden. Laut SBB stossen die Kurse auf ein grosses Interesse. Die Schulungen sind bis Ende Juni praktisch ausgebucht. Doch für Lernwillige wird vorgesorgt: Die SBB verspricht Zusatztermine. Alle Termine und Standorte des Schul- und Erlebniszugs finden sich hier.



(bus)