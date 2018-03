«Die Latte im Job wird immer höher gelegt»

Herr Frei, Gewerkschaften berichten, dass das jährliche Mitarbeitergespräch Angestellte zunehmend unter Druck setzt. Könnte auch blosses Gejammer dahinterstecken?

Nein. Es passiert oft, dass Angestellte nach einem Jahresgespräch wirklich deprimiert sind. Sie haben das Gefühl, alles falsch gemacht zu haben, einfach nicht zu genügen. Als Folge davon arbeiten sie mit einer innerlichen Kündigung weiter. Oder sie strampeln sich erfolglos immer mehr ab – schlimmstenfalls bis sie krank werden. Heute können Mitarbeitergespräche in der Hand von schlechten Führungskräften sogar zu einem Instrument werden, mit dem jemand bewusst an seine Versagensgrenze geführt wird.

Umfrage Was halten Sie vom jährlichen Mitarbeitergespräch? Es ist eine gute Sache.

Das Mitarbeitergespräch ist sinnlos.

Weiss nicht.

Felix Frei ist Arbeitspsychologe bei der AOC Unternehmensberatung Zürich. (Bild: Thomas Entzeroth) Felix Frei ist Arbeitspsychologe bei der AOC Unternehmensberatung Zürich. (Bild: Thomas Entzeroth)

Wozu dient das?

Dies gibt dem Vorgesetzten dann einen Grund, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin rauszuwerfen.

Wie kann man solche Absichten durchschauen?

Angestellte machen oft den Fehler, Zielvereinbarungen ohne Wenn und Aber zu unterschreiben. Sie glauben, es werde ihnen schon als Versagen oder Mangel an Leistungsbereitschaft ausgelegt, wenn sie sich gegen eine unrealistische Zielvorgabe wehren. Häufig verpflichten sie sich dann aber zu etwas, das gar nicht in ihrer Macht steht.

Zum Beispiel?

Dies kann etwa der Fall sein, wenn von obersten Führungskräften verlangt wird, den Unternehmenswert zu steigern. Ob die Börsenwerte steigen oder nicht, hängt nämlich oft mehr vom Markt ab als von der Leistung eines Mitarbeiters.

Hohe Ziele können Mitarbeiter doch auch anspornen.

Nein. Nicht, wenn es sich dabei um eine Zielvorgabe statt einer Zielvereinbarung handelt. Leider hat es sich in der Arbeitswelt verselbstständigt, die Latte immer noch höher zu legen. Der Arbeitgeber rechnet damit, dass der Mitarbeiter dann auch höher springt. Dabei schiessen die Chefs am Ziel vorbei. Nicht alle Mitarbeiter brauchen Zielvereinbarungen. Nehmen wir die nette Dame am Empfang als Beispiel. Sie muss nett, aber nicht im kommenden Jahr 50 Prozent netter sein. Das System der Zielvereinbarungen wurde nicht erfunden, um die Leute zu immer mehr Leistung zu peitschen.

Was ist gegen mehr Power einzuwenden?

In den Unternehmen gibt es Rollen und Funktionen, bei denen es nur darum geht, diese zu verstehen und wahrzunehmen. Ziele kann man bei gewissen Projekten und in ausserordentlichen Fällen vereinbaren. Ich halte die jährlichen Mitarbeitergespräche daher auch für sinnlos. Damit sich Mitarbeiter optimal entwickeln können, müssen Führungskräfte mit ihnen unter dem Jahr sehr viel mehr reden. Schliesslich verändert sich ein Unternehmen ständig und nicht nur einmal im Jahr. Die Jahresgespräche gehören zudem zu einer Reihe von Tools, die HR-Leute erfanden, um schlechte Führungskräfte etwas besser zu machen. Dabei gilt: A fool with a tool is still a fool (dt. Ein Depp bleibt auch mit einem Werkzeug ein Depp).