«Die Meersäuli-Prüfung ist wirklich absurd»

Die IG Freiheit kürt zum 12. Mal das unnötigste Gesetz oder die dümmste Vorschrift des Jahres. Damit sollen Verwaltungen und Politiker ermahnt werden, mit der Bürokratie nicht zu überborden.

Die IG hatte die Qual der Wahl: Aus dutzenden Vorschlägen musste sie fünf Gesetze, Verordnungen oder Reglemente für den «Rostigen Paragraphen» nominieren. Heisse Anwärter auf die Auszeichnung sind:

Priska Küng, Präsidentin IG Meerschweinchen: Gerade bei Kindern ist das Meersäuli-Lotto beliebt. Es wird an Dorffesten oder Chilbis in der Zentral- oder Ostschweiz gespielt. Dabei kann das Publikum Geld auf ein Meerschweinchen setzen. Wer errät, in welches Häuschen es verschwindet, ist der Gewinner. Seit einiger Zeit brauchen Standbetreiber nun eine Bewilligung und müssen gemäss der Tierschutzverordnung einen Sachkundenachweis erbringen. Die IG Meerschweinchen führt die Meersäuli-Prüfung im Auftrag der Behörden durch.



Hanspeter Lienhard, SP-Stadtrat: Auf einem ehemaligen Industrie-Areal in der Stadt Bülach entstehen über 500 Wohnungen. Laut der IG-Freiheit gibt es aber eine Zufahrtskontrolle für Anwohner: Aufgrund von Auflagen von Kanton und Gemeinde wurde die Anzahl Parkplätze reduziert. Auch die Zahl der Fahrten ist begrenzt: «Bei den Eigentumswohnungen sind durchschnittlich zwei Fahrten pro Parkplatz und Tag zulässig, wobei Elektrofahrzeuge keiner Limite unterliegen. Damit wird eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität sichergestellt.»

Christine Wenger, Schuldirektorin: Der Fall sorgte im Sommer 2017 schweizweit für Schlagzeilen. Die Walliser Schulgemeinde Stalden verhängte ein Knutschverbot: «Auf dem gesamten Schulareal wird nicht geknutscht», heisst es in der Hausordnung. Wer sich nicht daran hält, muss nachsitzen oder die Hausordnung abschreiben.

«Ungeheuerlicher Eingriff in die persönliche Freiheit»

Für Gregor Rutz, SVP-Nationalrat und Präsident der IG-Freiheit, ist die Zufahrtskontrolle in Bülach ein Favorit auf den Award: «Dass eine Gemeinde den Anwohnern vorschreibt, wie sie sich bewegen dürfen, ist ein ungeheuerlicher Eingriff in die persönliche Freiheit.» Wirklich absurd sei auch das Gesetz beim Meersäuli-Lotto: «Bei einem Spiel, das es seit Jahrzehnten gibt, braucht es plötzlich einen Kurs, obwohl sich die grosse Mehrheit verantwortungsbewusst um die Tiere kümmert. Und dafür knöpft man den Leuten noch Geld ab.»

Mit Hiumor nimmt die Nomination Priska Küng von der IG Meerschweinchen: «Es ist das Veterinäramt, das die Kurse vorschreibt, nicht wir. Aber es macht Sinn, Aktivitäten wie Meersäuli-Lotto kritisch anzuschauen, da es Stress für die Tiere ist.» Diese fänden es nicht lustig, wenn sie dutzende Male wieder in die Mitte gehoben würden. Die Standbetreiber seien teilweise nicht die Besitzer der Tiere. Der Kurs mache schon Sinn: «Sie lernen das Einfangen und Festhalten, den Transport oder artgerechte Unterbringung.» Nicht alle hätte jedoch Freude am Kurs: «Er kostet einen Abend und 100 Franken.»

Welche Vorschrift finden Sie total absurd? Hier gehts zum Voting des «Rostigen Paragraphen».



(daw)