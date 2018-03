Ging die Verteidigerin von Thomas N. zu weit?

Urs Oswald ist berühmt als Strafverteidiger in spektakulären Fällen. Unter anderem verteidigte er Ende der 80er-Jahre den Dreifachmörder Alfredo Lardelli.Man muss sich zum einen vorbehaltlos hinter seinen Klienten stellen und ihn durch alle Böden vertreten. Zum anderen muss man Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Opfern und den Angehörigen walten lassen. Diesen Spagat zu meistern, ist für die Verteidigerin von Thomas N. sicher keine leichte Aufgabe und auch eine Belastung.Anerkennung habe ich nie erfahren. Das grosse Medieninteresse ruft eher Neider und negative Reaktionen auf den Plan. Einige Kollegen rümpfen die Nase und missgönnen einem, wenn man in der Zeitung oder im Fernsehen erscheint.Die Gefahr der Manipulation ist sicher immer da. Als Verteidiger muss man gegenüber seinem Klienten zwingend Distanz wahren. Ich kenne Anwälte, die mit ihren Klienten per du sind. So etwas finde ich inakzeptabel. (sul)