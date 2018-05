«Die SVP will Schengen abschiessen»

Der Nationalrat hat am Mittwoch über das verschärfte Waffenrecht gestritten. Das Geschäft ist europapolitisch brisant: Die Schweiz muss ihr Recht bis Ende Mai 2019 an die neue EU-Waffenrichtlinie anpassen – sonst droht der Ausschluss aus dem Schengensystem. Darum sollen gewisse halbautomatische Gewehre verboten werden – zum Ärger der Schützen und der SVP (siehe Box). Der Nationalrat stimmte nach einer Monsterdebatte der Änderung zu.

Nationalrat stimmt Gesetz zu



Mit 114 zu 67 Stimmen sprach sich der Nationalrat gestern für die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie aus. Die EU hatte diese nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 verschärft. Als verbotene Waffen sollen künftig halbautomatische Waffen gelten, in die ein grosses Magazin eingesetzt ist. Wer eine verbotene Waffe erwerben will, muss Sammler oder Sportschütze sein. Als Sportschütze gilt, wer Mitglied eines Vereins ist oder regelmässig schiesst. Die EU-Richtlinie sieht jedoch eine Ausnahmeregelung für Ordonnanzwaffen vor. Der Nationalrat schwächte das Gesetz punktuell ab.

Im Rat sagte Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die Unterhändler in Brüssel hätten gute Arbeit geleistet. Dank der Ausnahmeregelung dürften Armeeangehörige ihre Waffe weiter nach Hause nehmen. Sie warnte davor, wegen punktueller Anpassungen im Waffenrecht Schengen/Dublin zu gefährden. «Ohne das Dublin-Abkommen könnte jeder Asylbewerber, dessen Gesuch in einem europäischen Staat abgewiesen wurde, in der Schweiz nochmals ein Asylgesuch stellen.» Auch sei der gemeinsame Fahndungsraum äusserst wichtig für die Arbeit der Polizei.

Für die SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf ist klar: «Die SVP instrumentalisiert die Schützen mit dem Ziel, Schengen/Dublin abzuschiessen.» Für Jäger, Sammler und Armeeangehörige ändere sich nichts, für Schützen nur ganz wenig.

Referendum kommt «mit hoher Wahrscheinlichkeit»

Dem widerspricht der SVP-Nationalrat Werner Salzmann. In der Debatte warnte er davor, dass bald jeder Metzger seine Messer registrieren müsse. Für die Schützen ändere sich sehr wohl sehr viel: «Ihre Sturmgewehre 57 und 90 werden verboten und sie brauchen für den Erwerb eine Ausnahmebewilligung, es sei denn, es handelt sich um die Ordonnanzwaffe, die der Soldat nach dem Dienst direkt aus der Militärverwaltung erhält.» Auch eine Nachregistrierung sei nach wie vor geplant. Ziel sei es, die Schweizer mit einer Salamitaktik zu entwaffnen.



Salzmann sagt, er stehe hinter Schengen/Dublin, wenngleich die offenen Grenzen auch negative Folgen hätten, etwa Kriminal- und Einkaufstourismus. Er bezweifelt, dass die Schweiz aus dem System ausgeschlossen würde, wenn sie die Richtlinie nicht umsetzt: «Die EU hat kein Interesse daran, die Schweiz zu einem weissen Fleck zu machen, wo sich Kriminelle verstecken können.»

Auch die Vereinigung Pro Tell geht weiterhin auf die Barrikaden: «Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit das Referendum ergreifen», sagt Generalsekretär Robin Udry. Fahrlässig sei das nicht. Das unsinnige Gesetz zöge einen enormen administrativen Aufwand nach sich, obwohl es die Sicherheit nicht erhöhen würde. Man dürfe sich der EU nicht beugen.



(daw)