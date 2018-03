«Diese Personen begehen sozialen Selbstmord»

Nachdem Admir H.* (20) von einem User in einer albanischen Facebook-Gruppe mit über 50’000 Mitgliedern als schwul geoutet worden war, musste er beleidigende Kommentare wie «Verbrennt das Ding, bevor es Eier legt», «Ich würde ihm das Leben mit meinen Fingernägeln nehmen», «Hurensohn» und «ekliger Alter» über sich ergehen lassen. Die Anfeindungen liess sich Admir H., der sich als «homosexueller Transvestit» bezeichnet, aber nicht gefallen. Auf Facebook ging er live und erklärte sich. Schaut man die Kommentare in der Gruppe an, zeigt sich: Viele haben Mühe damit, dass Admir H. Tabus bricht.

20 Minuten hat den Verfasser des Kommentars «Verbrennt das Ding, bevor es Eier legt» mit seiner Aussage konfrontiert. Der junge Mann relativiert: «Das ist natürlich nur so dahergesagt. Klar meint das niemand ernst.» Er stellt aber klar, dass er gegen Homosexualität sei: «Ich kann es nicht verstehen, wieso ein Mann mit einem Mann zusammen ist. Gott erschuf Adam und Eva, und nicht Adam und Peter.» Seine Ablehnung habe sowohl «religiöse als auch als kulturelle Gründe».

«Übersteigert maskuline Kultur»

Julia Steenken, Mitglied des Vorstandes von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität vermutet, dass Admir H. aufgrund einer grundlegenden Abscheu angegriffen worden ist. «In diesem Kulturkreis ist Homosexualität undenkbar. Auch Kleider des anderen Geschlechts zu tragen, wird in dieser übersteigert maskulinen Kultur der Heimatländer abgelehnt.»

Gemäss Steenken spielt auch die Religion immer eine Rolle bei Anfeindungen gegenüber Homosexuellen oder Transmenschen. «Je nach Gesellschaft und Kulturkreis etwas mehr oder weniger.» Es dürfe als gesichert angesehen werden, dass es überall Transpersonen gebe. «Der einzige Unterschied ist, dass sie unterschiedlich sichtbar sind», erklärt Steenken. «Vor allem in Gesellschaften, die sich über ihre Religion definieren beziehungsweise bei denen die Loslösung der Zivilgesellschaft von der Religion noch nicht weit fortgeschritten ist, ist dies ein Problem.»

«Manchmal muss grob zurückgekeilt werden»

Laut Admir H. gibt es in der Schweiz viele Homosexuelle und Transmenschen aus dem Balkan, die sich trauen würden, sich zu outen. Steenken erklärt, dass es für alle Betroffenen schon schwierig genug sei, sich überhaupt zu outen. «Bei Personen aus dem Balkan kommt der fast unvermeidliche Bruch mit der Familie und das Herausfallen aus dem bisherigen kulturellen Netzwerk beziehungsweise der Gemeinschaft hinzu», erklärt sie. «Die Personen begehen etwas zugespitzt sozialen Selbstmord.» Ob sich das bisherige soziale Netz durch die westliche Gesellschaft ersetzen lasse, sei nicht sicher.

Dass Admir H. nach den Anfeindungen live gegangen ist und sich erklärt hat, kann Steenken nachvollziehen: «Grundsätzlich befreit ein Bekenntnis zu sich selbst, und es verhindert eventuelle Erpressungsmöglichkeiten.» So verschieden Menschen seien, so verschieden seien auch die Arten des Selbstbekenntnisses. Dass Admir H. dabei Beleidigungen mit Beleidigungen konterte, könne sie nachvollziehen. Zwar seien Beleidigungen zu vermeiden, doch: «Manchmal muss auf einen groben Klotz auch grob zurückgekeilt werden», so Steenken. «Ich möchte die verbalen Beleidigungen nicht entschuldigen, aber sie sind für mich aus menschlicher Sicht verständlich.»

Damit Menschen wie Admir H. besser in Gesellschaften akzeptiert werden, müsse man am Verständnis für Homosexuelle und Transmenschen arbeiten. «Dies ist in erster Linie ein Wissensdefizit, das durch unaufgeregte und vorbehaltlose Aufklärung zu einem grossen Teil behebbar ist», so Steenken. «Es läuft auf eine Enttabuisierung und Demaskierung von Vorurteilen und Klischees hinaus.»

