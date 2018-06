«Ein Zeichen gegen korrupte Sportverbände»

Der Traum von olympischen Spielen in Sion ist geplatzt: Fast 54 Prozent der Stimmenden im Kanton Wallis haben eine Kostenbeteiligung an der Organisation der Winterspiele 2026 abgelehnt. Der Verein für die Schweizer Kandidatur erklärte, man nehme den Entscheid zur Kenntnis und werde in den kommenden Tagen das Mandat an Swiss Olympic zurückgeben.

Ein Twitterer versteht das Votum der Walliser Stimmbevölkerung als «weiteres starkes Zeichen gegen korrupte Sportverbände».

Als Sportfan freue ich mich über das sich abzeichnende Nein zu #Olympia im Wallis 2026. Es ist ein weiteres starkes Zeichen an korrupte Sportverbände wie #IOC und #FIFA, dass viele Länder dieses Spielchen nicht mehr mitspielen. #abst18 #Sion2026 — Simon Wolanin (@wolanin1983) June 10, 2018

Auch damit begründete SP-Ständerat und Vizepräsident die Niederlage im grossen Misstrauen gegen internationale Verbände, die man nicht habe ausräumen können. Im Abstimmungskampf betonten die Olympia-Freunde die Chancen für die Schweiz (siehe Video oben. Darauf nimmt ein weiterer Twitterer Bezug:

Das Wallis dürfte die Olympischen Spiele #Sion2026 ablehnen.



Klar, Olympia in der 🇨🇭 wäre eine Chance für den Tourismus und den Sport gewesen.



Dennoch, eine mittlerweile so grosse Veranstaltung in der kleinen Schweiz wäre eine wohl zu riskante Herausforderung.#abst18 — Remo (@JupiterKallisto) June 10, 2018

Neben witzigen Sprüchen über die Folgen des Entscheids für die lokale Sportprominenz...

Nach dem Nein aus dem #Wallis zu #Sion2026: Folgt nun das Ausbürgerungsgesuch von Christian Constantin? #abst18 #chvote — Christian Gmuer (@chrisgmuer) June 10, 2018

... gab es auch emotionale Reaktionen jener, die sich Spiele in der Schweiz gewünscht hätten.

Immerhin gab es nach der Abstimmung in Sion einen Apéro, der Gegner und Befürworter trotz inhaltlicher Differenzen gemeinsam geniessen konnten.

find ich cool: in Sion gibt's jetzt grad einen 'apéro de la réconciliation' mit olympia-befürwortern und -Gegnern (und wohl mit viel weisswein). @lenouvelliste pic.twitter.com/DGvnqZYSUh — michel ecklin (@MichelEcklin) June 10, 2018

