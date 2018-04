«Eine Gebühr funktioniert auch bei PET und Alu»

Die Schweizer greifen an den Kassen immer weniger zum Raschelsäckli. Während im Jahr 2016 noch 417'781'000 Einweg-Plastiksäcke abgegeben wurden, waren es letztes Jahr nur noch 66'112'000. Das entspricht einer Abnahme von rund 84 Prozent. Dies teilten am Dienstag die IG Detailhandel und die Swiss Retail Federation mit.

In der Politik wird über Pfand für Glas, Alu und PET diskutiert. (Bild: Keystone) In der Politik wird über Pfand für Glas, Alu und PET diskutiert. (Bild: Keystone) Herr Bunge*, die 5 Rappen auf Plastiksäckli zeigen Wirkung. Der Verbrauch ging im letzten Jahr um 84 Prozent zurück. Überrascht Sie die Zahl?

Nein, denn das zeigt: Geht es ans Portemonnaie, werden die Leute vorsichtig. Auf die Ökobilanz der Schweiz hat dies zwar nur einen marginalen Einfluss. Aber weniger Säckli bedeuten auch weniger Littering – sie fliegen weniger rum. Das ist die Hauptleistung der 5-Rappen-Abgabe.



Einkaufen mit Plastik-, Papier- oder Stoffsack: Was ist am ökologischsten?

Schwierig zu sagen. Gerade hat eine dänische Studie herausgefunden, dass Stoffbeutel im Vergleich mit Plastiksäcken weniger ökologisch sind als vermutet, denn die Herstellung der Baumwolle sei punkto Land- und Wasserverbrauch aufwendiger. Als Faustregel gilt: Je öfter sie den gleichen Sack benutzen, umso ökologischer – unabhängig vom Material.



Der finanzielle Anreiz funktioniert offenbar. Grüne Kreise fordern nun ein Pfandsystem für PET-Flaschen. Ist das sinnvoll?

Ich halte das für völligen Unfug! Die Schweiz hat seit 15 Jahren ein hervorragendes Recyclingsystem, das sich bewährt hat. Das System ist hocheffizient und kostet viel weniger als ein Pfandsystem. Die Recycling-Rate ist nicht wesentlich niedriger als beispielsweise in Deutschland mit einem Pfandsystem. Ich kann absolut nicht verstehen, warum man ein gut funktionierendes und kostengünstiges System ändern möchte.



Dieser Rückgang folgt auf die ab Ende 2016 eingeführte Gebühr von 5 Rappen pro Säckli. Die Detailhandelsbranche hat mit der Gebühr auf politische Diskussionen, die ein Verbot von Plastiksäcken fordert, reagiert. «Die Zahlen zeigen, dass mit einer auf Freiwilligkeit basierenden Lösung zeitnahe eine massive Reduktion erreicht werden konnte», schreiben die Verbände.

Kommt nun ein Pfandsystem?

Durch den Erfolg der Gebühr erhält jetzt auch die Forderung nach einem Pfand auf PET, Alu und Glas wieder Auftrieb. «Ich bin überzeugt, dass ein finanzieller Anreiz auch hier funktioniert und sich die Recyclingquote weiter steigern liesse», sagt CVP-Nationalrat Alois Gmür. 2013 war er mit seinem Anliegen, ein Pfandsystem einzuführen, im Nationalrat klar gescheitert.

Aufgrund des Erfolgs bei den Abfallsäckli überlegt er sich nun aber, im Parlament einen neuerlichen Vorstoss zu wagen. Ziel müsse sein, dass die Schweiz wieder stärker auf Mehrwegflaschen setze. «Das macht ökologisch am meisten Sinn, alles andere ist etwa so, als würde man nach jedem Kaffee seine Porzellantasse zerschlagen und aus den Splittern eine neue Tasse giessen.»

«Gut wären 50 Rappen Pfand pro PET-Flasche»

Auch Balthasar Glättli von den Grünen unterstützt ein Pfandsystem. «Das Pfand muss genug hoch sein, dass man es sich zweimal überlegt, ob man eine PET-Flasche in den Müll werfen will. Fünf Rappen reichen da nicht aus, besser wären 50 Rappen.» Bevor man aber recycle, solle man den Konsum von Einweg-Verpackungen überdenken und diese mehrmals nutzen, etwa eine PET-Flasche am Wasserhahn auffüllen.

«Ein Pfand auf PET, Dosen oder Glas kommt nicht infrage», sagt hingegen Felix Müri (SVP). Bei den Säckli habe der Konsument die Wahl, beim Pfand müsse jeder zahlen. «Es steht mir frei, meine eigene Tasche in den Laden mitzunehmen, das Pfand muss ich jedoch bezahlen und bekomme es nur sehr umständlich wieder zurück. Ich kann ja meine Cola nicht einfach an der Kasse umleeren.» Führe man ein Pfand ein, wecke dies weitere Begehrlichkeiten. «Dann kann man bald in keinem Fastfood-Laden mehr einen Becher mitnehmen.»

«Pfandsystem wäre mühsam»

Das Schweizer System funktioniere gut, die Quoten für Glas und Alu seien sehr hoch und auch beim PET liege die Schweiz vor vielen anderen Ländern, auch jenen mit einem Pfandsystem. «Stattdessen braucht es ein dichtes Netz an Rückgabestellen», so Müri.

Auch FDP-Vize Christian Wasserfallen stellt sich gegen ein Pfandsystem. «Für ein solches brauchen wir Rückgabestellen in den Läden, und diese haben bestimmte Öffnungszeiten. Das Recycling würde mit einem Pfandsystem mühsamer als heute, wo man seine Flaschen an der Recyclingstelle flexibel einwerfen kann.» Die Recyclingrate werde womöglich sinken statt steigen.