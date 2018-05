«Eine Jahresration Vitamin D gibts für 2 Franken»

Vitamin D ist wichtig für eine gesunde Knochen- und Zahnbildung. Wenn die Haut der Sonne ausgesetzt wird, produziert der Körper eigenes Vitamin D. Die ungenügende Sonneneinstrahlung in den Wintermonaten führe bei 60 Prozent der Schweizer Bevölkerung zu einer unzureichenden Vitamin-D-Versorgung, schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV.

Vergiftung mit zu viel Vitamin D

Darum helfen viele in der kalten Jahreszeit mit Vitamin-D-Produkten nach. Doch es kann auch zu viel sein. Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzte warnt vor gefährlichen Überdosierungen, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Die Ärzte beschreiben den Fall eines 60-Jährigen, der sich an einem hoch dosierten Vitamin-D-Präparat vergiftet hatte. Nach anfänglichem Schwindel, Kopfweh und Muskelschwäche versagten die Nieren. Heute sei der Mann deswegen Dialyse-Patient.

Kalkablagerungen im Körper

Laut Cornelia Reichert von Tox Info Suisse melden sich auch in der Schweiz immer wieder Personen nach der Einnahme einer zu hohen Dosis von Vitamin D. Doch eine einmalige hohe Dosis Vitamin D sei für gesunde Menschen in der Regel unbedenklich. Reichert erinnert sich an einen Telefonanruf, als ein Kind ein ganzes Fläschchen Vitamin-D-Tropfen geklaut und auf einmal getrunken hatte. «Es ist nichts passiert.»

Akute Symptome einer Überdosis können Übelkeit, Erbrechen und häufiges Wasserlösen sein. Hohe Dosen an Vitamin D über einen längeren Zeitraum führen jedoch zu einem hohen Kalziumspiegel im Blut. «Dadurch bilden sich Kalkablagerungen im Körper, die vor allem in den Nieren Schäden verursachen», sagt die Toxikologin.

Ungebrochene Nachfrage

Auch in der Schweiz boomt der Markt mit Vitamin-D-Produkten. «Hoch dosiertes Vitamin D ist im Internet günstig und einfach verfügbar», sagt Markus Gnädinger, Facharzt für Innere Medizin in Steinach. «Da finden sich Ampullen mit einer Jahresration Vitamin D drin – für gerade mal 2 Franken das Stück.» Eine hohe Nachfrage bemerkt auch Simone Kopf von der Bahnhof Apotheke Zürich: «Wir stellen einen steigenden Absatz von Vitamin-D-Präparaten in den letzten Jahren fest.»

Zudem werde Vitamin D viel häufiger verschrieben. «Viele Leute kaufen sich aber auch selbst Vitamin-D-Produkte, um etwas Gutes für ihre Gesundheit zu tun», sagt Kopf. Genaue Verkaufszahlen sind schwierig zu bekommen. Ein Indiz für die ungebrochene Nachfrage liefert der Februar des vergangenen Jahres: Wegen des trüben Winters waren in Schweizer Apotheken Vitamin-D-Tropfen teils ausverkauft.

Wissenschaftlich wenig erforscht

Vitamin D sei «zu einer Modedroge» geworden, sagt Christian Kretschmer vom deutschen Arzneimittelverzeichnis der «Aargauer Zeitung». Die «New York Times» bezeichnet den Hype um Vitamin D gar als eine «neue Religion». Für Markus Gnädinger weckt Vitamin D zu viele Hoffnungen: «Viele lesen in Internetforen von wahren Erfolgsgeschichten mit einer hoch dosierten Vitamin-D-Zufuhr – gar von Wunderheilungen.»

Doch der Nutzen von zusätzlichem Vitamin D ist wissenschaftlich wenig erforscht. Laut Heike Bischoff-Ferrari, Fachärztin und Leiterin des Zentrums Alter und Mobilität am Universitätsspital Zürich, gebe es Hinweise, dass Vitamin D verschiedene Organfunktionen positiv beeinflusst und damit das Sterblichkeitsrisiko senkt. Wissenschaftlich erhärtet ist dies jedoch nicht. Belegt ist hingegen, dass eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr bei Senioren dem Risiko von Osteoporose vorbeugt.