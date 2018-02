«Eine Steuersenkung wäre am fairsten»

Die Schweiz schwimmt zurzeit im Geld. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) verkündete am Mittwoch einen Überschuss von satten 2,8 Milliarden Franken im Bundeshaushalt 2017. Dies, obwohl ein Defizit von 250 Millionen Franken budgetiert war. Das übergeschwappte Geld wollen Finanzpolitiker nicht länger horten.

«Es ist Zeit, dass das überschüssige Geld dem Bürger zugutekommt», sagt SP-Nationalrätin Ursula Schneider Schüttel. Sie prüfe einen Vorstoss, der eine bessere Verwendung ermögliche, als dass Überschüsse nur in den Schuldenabbau fliessen. Schliesslich habe der Bund auch in den letzten Jahren grosse Überschüsse verbucht – diese aber immer in den Schuldenabbau investiert. «Das Geld könnte die dringenden Probleme der Schweizer entschärfen.»



«Prämien und Mieten machen am meisten zu schaffen»

Schneider Schüttel macht sich dafür stark, die Überschüsse in die Krankenkassenverbilligung und den gemeinnützigen Wohnungsbau zu investieren. «Die steigenden Prämien und die hohen Mietzinse machen den Bürgern am meisten zu schaffen.» Zudem könnte das Geld in die Altersvorsorge fliessen. «Es würde den AHV-Fonds zwar nicht sichern, aber dafür sorgen, dass der AHV das Geld weniger schnell ausgeht.» Andere zu diskutierende Möglichkeiten sähe sie im Vaterschaftsurlaub, der Kinderbetreuung und in der Entwicklungszusammenarbeit. «Heute gibt es vielerorts Konfliktherde wie Syrien. Es ist deshalb dringend nötig, dass wir das Geld in Krisengebiete investieren.»

Auch bürgerliche Finanzpolitiker haben konkrete Pläne. Für SVP-Nationalrat Franz Grüter ist klar: «Der Staat hat zu viel eingenommen, also muss er dem Bürger Geld zurückgeben.» Die Steuern seien ein regelmässiges Ärgernis. «Am fairsten wäre deshalb, den Überschuss mit einer Steuersenkung auszugleichen.» Einen Teil des Überschusses würde er angesichts der terroristischen Bedrohung in die Cybersicherheit und in den Nachrichtendienst investieren. Davon abgesehen sehe er keinen Finanzierungsbedarf. «Unser Staat funktioniert. Wir haben hier keine Zustände wie im Kongo.»

Jedem Bürger Geld verteilen?

Auch bei 20-Minuten-Lesern stehen Steuersenkungen hoch im Kurs. Einigen geht das zu wenig weit. «Dieser Überschuss sollte unter allen Schweizern aufgeteilt und wieder zurückbezahlt werden!», findet etwa Marcel. Heidi Heidnisch fordert derweil dazu auf, das Geld armen Menschen zu verteilen. «Dieses Geld wurde vorwiegend aus den Ärmsten der Armen herausgepresst», argumentiert sie.

Zahlreiche Leser würden die Beträge in die AHV, Familienpolitik und Bildung fliessen lassen. Rob Rader will «aber bitte sofort mit den 960 Millionen zurück, die in der Bildung gespart wurden». Iabello würde das Geld in einen bezahlbaren ÖV oder den Strassenausbau stecken.

