So bestimmt man den Todes-Zeitpunkt

Seit Donnerstagmorgen ist klar, dass es sich bei der toten Frau, die in einem Teppich eingewickelt in Zezikon TG gefunden wurde, um Isabella T.* handelt. Ungewissheit besteht jedoch noch immer darüber, wie, wann und wo die 20-jährige Serbin ums Leben gekommen ist.

Gemäss der Kantonspolizei Thurgau wird das in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bischofszell und dem Institut für Rechtsmedizin abgeklärt. Christian Jackowski, Professor und Direktor des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, erklärt, wie man bei solchen Untersuchungen vorgeht.

Herr Jackowski, wie kann man bei einer Leiche den Todeszeitpunkt feststellen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einerseits misst man die Körperkerntemperatur und kann mit Formeln zurückrechnen, wie viel Zeit etwa verstrichen sein dürfte, um von den zu Lebzeiten üblichen 37 Grad auf die aktuelle Temperatur zu sinken. Ist jemand an Unterkühlung oder hohem Fieber gestorben, geht das natürlich nicht. Auch die nach dem Tod auftretende Totenstarre und Totenflecken geben Aufschluss über den Zeitpunkt. Weiter kann die Pupillenreaktion mit Medikamenten Hinweise liefern oder durch elektrische Reize ausgelöste Muskelreaktionen. Jedoch kann der Todeszeitpunkt nie ganz genau bestimmt werden, wie das in Filmen und Serien oft vorgegaukelt wird. Es handelt sich um Schätzungen, die nur auf ein paar Stunden genau sind.

Funktionieren diese Methoden auch bei einem Leichnam, der schon mehrere Wochen alt ist?

Die beschriebenen Methoden funktionieren dann nicht mehr. Je nach Zustand der Leiche erschwert sich die Arbeit und es kommen andere Praktiken zum Einsatz. Beispielsweise analysieren wir das Stadium der Fäulnis. Mit der forensischen Entomologie untersucht man die Fliegenmaden und deren Eiablag auf dem Körper. Dadurch kann man den Todeszeitpunkt manchmal auf wenige Tage genau abschätzen. Eine solche Untersuchung kann aber mehrere Wochen dauern.

Inwiefern spielt das Wetter bei einem Leichenfund eine Rolle?

Das Klima ist für unsere Schätzungen sehr zentral. Liegt eine tote Person bei kalten Temperaturen im Winter irgendwo im Wald, entwickelt sich die Totenstarre langsamer als bei gleichem Szenario in sommerlicher Hitze. Ein Leichnam verwest in der Kälte auch weniger schnell. All dies beziehen wir in unsere Schätzungen mit ein.

Wer entscheidet, ob eine Leiche überhaupt obduziert werden muss?

Der Arzt sichtet eine leblose Person zuerst im Rahmen der ärztlichen Leichenschau und stellt fest, ob es sich um einen natürlichen Tod handelt. Ist die Todesart unklar oder nicht natürlich, werden die Polizei, Rechtsmedizin und Staatsanwaltschaft involviert. Letztere entscheidet je nach Fall, ob die Leiche nur äusserlich als sogenannte Legalinspektion oder auch innerlich im Rahmen einer Obduktion untersucht wird.

Wie sieht eine Obduktion bei einem Tod mit Dritteinwirkung aus?

Dann erfolgt eine gründliche Obduktion, also innere Untersuchung. Nur so können Gewalteinwirkungen wie Stich-, Schnitt- oder Schussverletzungen umfassend beurteilt werden. Auch Vergiftungen oder andere äusserlich nicht sichtbare Todesursachen sind so feststellbar. Unsere Aufgabe ist es, den Tathergang so gut wie möglich zu rekonstruieren. Das kann Hinweise auf die Tatwaffe oder Täterschaft liefern. So zum Beispiel, ob das Opfer von einem Rechts- oder Linkshänder und eher von oben oder unten erstochen wurde. Dabei muss man aber auch immer ein Auge auf mögliche nachträgliche Manipulationen der Leiche richten. Es gibt immer wieder Fälle, in denen beispielsweise die Leichenendlage nicht zu der Lage der Totenflecken passt. Dann spielt auch die Erfahrung des Rechtsmediziners eine Rolle.

*Name der Redaktion bekannt