«Endlich kann ich auch mal auf den Zug rennen»

Nach einem Jahr auf der Warteliste hat Arta Shabani vor zwei Monaten endlich eine neue Lunge bekommen. Die 16-Jährige spricht jetzt erstmals darüber, wie es ihr nach der Operation geht. «Hätte ich an diesem Tag keine neue Lunge bekommen, wäre ich jetzt vermutlich nicht hier», sagte Shabani im «Talk Täglich» auf Tele Züri. Damals sei es ihr von Tag zu Tag schlechter gegangen. Immer wieder musste sie ins Spital. «Es war eine schwere Zeit», sagt die Baslerin. Im Oktober schrieb sie 20 Minuten via Whatsapp: «Aufgeben ist für mich keine Option.»

Eine Woche später kam dann die erlösende Nachricht: Es wurde eine passende Spenderlunge für Arta gefunden. «Ich war damals im Spital und habe gespürt, dass der Tag irgendwie besonders war. Ich sah die Ärzte und Chirurgen hin- und herlaufen und wusste, dass etwas geschehen würde», sagt sie. Als sie endlich Bescheid bekam, dass eine Lunge auf sie warte, sei sie sprachlos gewesen. Was nach der Operation geschehen würde, sei ihr egal gewesen. «Ich wollte nur eine neue Lunge und endlich frei sein vom Husten.»

Sie kann schon auf den Zug rennen

Heute gehe es ihr so gut wie noch nie. «Wenn ich sehe, dass meine Werte gut sind, dann glaube ich, dass das so bleibt.» Schon jetzt spürt sie die Veränderung: «Ich kann jetzt endlich mal auf den Zug rennen. Das war vorher nicht möglich. Solche gewöhnlichen Dinge sind für mich neu und spannend.» Fürs neue Jahr wünscht sich Arta, dass sie die Schule abschliessen und schliesslich eine Ausbildung im Bereich Architektur beginnen kann.

Die junge Baslerin dokumentierte ihre Geschichte auf ihrem Instagram-Account Artiproblems. Ihr folgen mittlerweile 36'000 Menschen. Sie leidet an zystischer Fibrose, einer durch einen Gendefekt ausgelösten Stoffwechselkrankheit, die zu Infekten der Atemwege führt. Ein Jahr lang stand sie auf der Warteliste für eine neue Lunge und engagierte sich für die Stiftung Swisstransplant. Diese hat eine Volksinitiative lanciert, die die Widerspruchslösung bei der Organspende in der Verfassung verankern will. In der Schweiz warten rund 1500 Patienten auf eine Organspende.

(20 Minuten)