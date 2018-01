«Er schaute mir nach, Mami beschimpfte ihn»

20 Minuten wollte von seinen Usern wissen, welche peinlichen Aktionen ihre Eltern schon geboten haben. Von Papis, die Sex-Witze reissen, und Eltern in weissen Socken.

Uncoole Eltern können frustrierend sein. (Bild: iStock) Uncoole Eltern können frustrierend sein. (Bild: iStock)

Elin (23): «Ich war für drei Monate im Sprachaufenthalt in England. Meine Eltern besuchten mich, was ich ja eigentlich ganz toll fand. Bis auf den Moment, als sie im Touristenoutfit (weisse Socken, Rucksack und so weiter) plötzlich in der Schule standen, mich anlachten und meinten, sie wollten nur mal meine Schule ansehen. Ich fand das sooo peinlich. Vor allem, weil meine Schulkollegen auch noch neben mir standen.»





Yann (24): «Mein Vater hatte kein Auto und nahm auch den Schülerbus mit meinen Schwestern und mir. Auch unsere Katze kam immer mit und wartete an der Bushaltestelle, bis der Bus wieder abgefahren war. Dabei trug mein Vater immer eine Kappe aus dem Russischen Reich.»





Eveline* (18): «Wir waren in Zürich an einer Töffausstellung, da meine Eltern riesen Töff-Fans sind. Ich war erst 15 Jahre alt, aber das hat man mir nicht angesehen. Ein Jugendlicher, etwa 17 Jahre alt, hat mir dann nachgeschaut, und meine Mutter ist total ausgeflippt. Sie hat den jungen Mann beschimpft und ihm die Meinung gesagt, und das vor all den Leuten.»





Ercova (25): «Ist zwar nicht peinlich, aber dennoch ziemlich lustig: Ich arbeite im Detailhandel. Da fragte mich meine Mutter, ob ich ihr Käse mitnehmen kann, der gerade im Angebot ist. Auf die Frage, welchen Käse sie denn wolle, antwortete sie voller Selbstvertrauen: Den weiss-grünen Godzilla. ‹GODZILLA.› Verdammt, ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Sie meinte Gorgonzola.»





Jana (18): «Mein Vater hat, als ich in der 8. Klasse war, einen Schulbesuch gemacht. Meine Lehrerin hat mir eine Aufgabe erklärt, welche ich nicht verstanden habe. Mein Vater kam dazu und sagte: ‹Schätzli, das hend mir doch scho paar mol zeme agluegt!› Ich hasse es sonst schon, wenn er mich zu Hause ‹Schätzli› nennt!»

Monica (41): «Ich wurde zu Hause immer Bibi oder Bibeli genannt. An meinem 20. Geburtstag rief mich meine Mutter zu sich: ‹Bibeli, chum mol!› Alle meine Freunde zusammen: ‹Bibeli, gang mol!› Danke Mami.»





Elsa (21): «Während ich (damals 14) mit meiner Schulfreundin am Kuchenbacken war, kam mein Vater in die Küche und unterhielt sich mit uns. Als er sie fragte, ob sie denn Geschwister habe, sagte sie, ja, sie habe sieben weitere. Meine Vater lachte und antwortete mit: ‹Wow, deine Eltern hatten damals wohl auch keinen Fernseher!› Ich wurde rot.»

*Name geändert

(the)