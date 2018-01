«Es fühlte sich wie ein Vulkan in den Händen an»

Wer den Ersatzakku seiner E-Zigarette mit sich herumträgt, geht unbewusst ein Risiko ein: Dieser ist nur von einer dünnen Plastikfolie umgeben; wird diese beschädigt, kann ein Kurzschluss entstehen, der den Akku entflammen lässt.

Umfrage Hatten Sie auch schon Probleme mit einer E-Zigarette? Ja, mein Akku überhitzte/entflammte auch schon.

Nein, ich rauche bisher problemlos mit dem Gerät.

Ich rauche keine E-Zigaretten.

Genau das ist einem Leser-Reporter aus dem Wallis letzten Sonntag widerfahren. Als er genüsslich dampfte, merkte er, wie sich das Gerät erhitzte, und zog es sofort aus seinem Mund. Die E-Zigarette sei explodiert, während sie sich rot gefärbt und auf dem Boden wie ein Feuerwerkskörper gedreht habe, erzählt er.

«Benutzer sollten informiert werden»

«Es fühlte sich an, als ob man einen Mini-Vulkan in seiner Hand halten würde», so der Betroffene. Zuvor habe er den Akku in seiner Hosentasche getragen.

Die Isolierfolie sei wohl mit seinem Münzgeld in Berührung gekommen und durch die Reibung beschädigt worden. «Es ist problematisch, wenn die Benutzer nicht wissen, dass so Kurzschlüsse entstehen können», so der Leser.

Weniger Glück hatte Mehdi Peihani aus Zürich. Ihm explodierte der Ersatzakku seiner E-Zigarette in der Hosentasche, wie die SRF-Sendung «Kassensturz» berichtete. Dabei zog er sich am Oberschenkel Verbrennungen dritten Grades zu.



Der «Kassensturz»-Beitrag zum Fall:



(Video: SRF)

Akku in der Box mitführen

Stefan Meile, Geschäftsführer der Hemag Nova AG, die am meisten solche Akkus importiert, bedauert den Vorfall in der Sendung. Er spricht jedoch auch von einem Einzelfall. Seit 2010 habe man über 600'000 Akkus abgesetzt. Dies sei der dritte Vorfall und der erste mit Personenschaden. Meile empfiehlt, die Akkus stets in einer Box mitzuführen und elektronisch gesicherte Zigaretten zu verwenden.

Weltweit kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit E-Zigaretten, wie dieser Zusammenschnitt zeigt:



(Video: Tamedia/20Min)

(ats/mac/duf)