Herr F., Sie besprayen in Ihrer Freizeit auch Zugwaggons. Wie oft und wo schreiten Sie zur Tat?

Ich bin etwa alle ein bis zwei Wochen unterwegs – früher auch mehr. Damit bin ich nicht das aktivste Mitglied meiner Gruppe. Wir schlagen in den frühen Morgenstunden zu. Züge nehmen wir uns vor, wenn sie sich auf den Abstellgleisen befinden. Das Wichtigste ist, dass man es nicht am Wochenende tut, weil dann am meisten Sicherheitskräfte patrouillieren.

Sie machen sich strafbar, richten hohen Sachschaden an. Finden Sie das in Ordnung?

Legal oder nicht – uns geht es darum, unsere Kunst an den Mann zu bringen und unsere Gruppe innerhalb der Szene berühmt zu machen. Es geht darum, wer die dicksten Eier hat. Natürlich gibt es einzelne Sprayer, die einfach etwas hinschmieren. Wir machen uns aber viele Gedanken, skizzieren die Motive im Vorfeld. Und wir haben einen Masterplan: Jedes Mitglied der Gruppe bekommt einen Teil der Werks zugewiesen. Während des Sprayens kann ich dann fünf Minuten lang komplett abschalten. Das ist Adrenalin pur.

Warum beschädigen Sie so oft Züge?

Es ist ein ultrakrasses Gefühl, wenn man einen Zug mit dem Bild der eigenen Gruppe vorbeifahren sieht. Züge besprayt man, weil sie die Message ins ganze Land tragen. Mehr Leute sehen sie, als wenn man das Werk an einem Bus anbringt. Darum kommt die SBB mit der Reinigung nicht nach. Sie hat keine Chance.

Für die SBB sind die Graffitis ein ständiges Ärgernis. Sie verursachen hohe Kosten. Das bezahlen am Schluss die Pendler über höhere Billettpreise.

Ich habe schon ein wenig ein schlechtes Gewissen, dass andere dafür bezahlen müssen. Ich verdränge das aber. Man muss Prioritäten setzen: Mir ist das Malen wichtiger, als mich immer im Rahmen des Gesetzes zu bewegen. Leider wird die Kunst von vielen Bürgern verkannt und als störende Kritzelei abgetan. Damit muss ich als Künstler leben.

Wenn Sie an einer Bahnstrecke sprayen, ist das auch gefährlich. Warum handeln Sie so unverantwortlich?

Ich spiele nicht mit meinem Leben. Ich bemale nur Züge im Abstellsektor. Bei anderen Gruppen gab es aber schon gröbere Unfälle. Ich verneine nicht, dass ein Restrisiko bleibt. Man macht wohl so lange weiter, bis etwas passiert.

Wurden Sie nie erwischt?

Doch. Ich wurde angezeigt, gebüsst und musste für einen Sachschaden von 2500 Franken aufkommen. Nun habe ich einen Eintrag im Strafregister. Wenn du zu spät merkst, dass die Polizei neben dir steht, ist es zwecklos, wegzurennen. Ich bin jetzt etwas vorsichtiger, aufhören kann ich aber trotzdem nicht. Ich habe zu viele Spraydosen zu Hause und möchte meine Ehre innerhalb meiner Gruppe nicht verlieren.

* Name der Redaktion bekannt

