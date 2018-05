«Wann passiert es bei uns?»

Am frühen Montagmorgen brach im Erdgeschoss eines Hochhauses an der Erlenstrasse in Brügg BE bei Biel ein Feuer aus. Bei den Anwohnern löst der Grosseinsatz von Feuerwehr und Polizei Angst aus – denn es ist nicht der erste.

Eine Bewohnerin eines benachbarten Wohnblocks erzählt: «Es ist ja leider nicht das erste Mal, dass es hier im Quartier brennt.» In den vergangenen zwei bis drei Jahren habe es sicher vier Mal gebrannt. «Wir haben ein mulmiges Gefühl», sagt die Frau, die seit 37 Jahren an der Erlenstrasse wohnt.

Tatsächlich ereigneten sich in den vergangenen Jahren mehrere Brände an der Erlenstrasse in Brügg:

• Im Juli 2016 brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

• Ein weiterer Brand ereignete sich im Juni 2016: Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses rasch löschen. Drei Personen wurden evakuiert. Verletzte gab es keine.

• Im Mai 2016 wurde die Feuerwehr ebenfalls zur Erlenstrasse gerufen. Aufgrund des Feuers wurden die Bewohner einer Wohnung evakuiert. Eine Person musste wegen Verdacht auf Rauchvergiftung durch die Ambulanz untersucht werden.

• An einem Samstagabend im April 2014 musste die Feuerwehr ausrücken. Es brannte im Erdgeschoss. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken.

«Wir fragen uns immer, wann es bei uns passiert», sagt ein weiterer Anwohner. Die meisten Häuser im Quartier seien ähnlich gebaut, mindestens achtstöckig und aus den 70er-Jahren.

(sil)