«Es wird Zeit, eine Frau zu importieren»

Der Deutsche J. H.* hat sich in der Facebook-Gruppe «Deutsche Auswanderer in der Schweiz» darüber beschwert, dass eine Schweizer Frau ihm nicht mehr zurückgeschrieben hat. Das Problem: seine Herkunft. So schreibt er: «Schweizer Frauen – letztens wieder erlebt. Sie (Schweizerin) schreibt mich an, findet mich interessant. Ich schreibe ihr freundlich und offen zurück.» Über mehrere Tage hätten sich die beiden unterhalten – bis er erwähnt habe, dass er Deutscher ist. «Zack, Gespräch kommentarlos beendet. Ich habe ein paar Tage später noch einmal geschrieben, ihr gesagt, dass ich sie gerne näher kennengelernt hätte, und mich für das nette Gespräch bedankt. Keine weitere Reaktion.»

Sein Kommentar hat in der Gruppe für eine rege Diskussion gesorgt. Über 500 Kommentare wurden verfasst. Weitere Deutsche berichten Ähnliches. So schreibt ein User: «Ja, bei Deutschen sind sie gleich anders.» Ein anderer schreibt: «Ich kann das voll und ganz bestätigen. In meiner Singlezeit habe ich auch oft gechattet. Manchmal stundenlang. Bis die Frage kam, aus welchem Kanton ich denn sei. Meine Antwort ‹aus dem Grossen› löste immer die gleiche Reaktion aus: Innerhalb kürzester Zeit wurde der Chat beendet. Schweizer Frauen haben tatsächlich ein grosses Problem mit uns deutschen Männern.»

«Schweizer Frauen überlegen taktisch»

Andere wiederum berichten von anderen Schwierigkeiten. So heisst es: «Seit 2009 in der Schweiz und durchgehend single. Ich muss wohl eine Frau importieren» oder «Elf Jahre Schweiz und bisher auch nur negative Erfahrungen mit Schweizer Frauen gemacht. Unglaublich, was für Banalitäten dort zum Diskussionsstoff werden. Seither lasse ich die Finger von Schweizer Frauen.» Auch seien Schweizer Frauen ziemlich berechnend: «Die Schweizer Frauen überlegen rein taktisch, was sie brauchen. Es geht ihnen um Geld und auch um Nationalität.»

Andere User nehmen die Schweizer Frauen in Schutz: «Man kann das nicht verallgemeinern. Es gibt ganz tolle Schweizerinnen. Viele von denen haben selbst deutsche Wurzeln. Aber die deutschen Mädels vertragen einfach mehr, wenn unsere ‹Art› zum Vorschein kommt. Meine Meinung – Sorry!» Ein anderer User berichtet: «Also, ich kann mich nicht beschweren über den Kontakt mit Schweizer Frauen. Ich nutze allerdings kein so Online-Zeugs. Lieber noch Oldschool.» Fügt dann aber noch hinzu: «Was ich aber ganz oft erlebe, ist, dass Schweizer Frauen ihrem Freund gern fremdgehen. Mit der Treue haben sie es dann nicht so.»

Mit einer solch heftigen Reaktion hat wohl selbst J. H. nicht gerechnet: «Also, ich bin ja schon ein bisschen schockiert, dass bisher nix Positives über Schweizerinnen geschrieben wurde. Die tun mir fast schon leid. Danke sehr herzlich für Eure rege Anteilnahme by the way.»



*Name der Redaktion bekannt

(qll)