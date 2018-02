«Es wird gefährlicher in den Alpen»

Herr Messner, vor wenigen Monaten gab es den Felssturz von Bondo, die Bedrohung, die vom Berg ausgeht, beschäftigt uns stark. Trifft der Eindruck zu, dass es in den Alpen gefährlicher wird?

Das stimmt, es wird gefährlicher. Die Gletscher schwinden, werden dünner, das Eis fliesst und wandert. Damit reissen mehr Spalten auf. Doch das Hauptproblem ist der Schwund des Permafrosts. Der hat auch zum Bergsturz von Bondo geführt. Der Permafrost hat bisher die Berge zusammengehalten. Aussen angelehnte Stücke, die so gross sein können wie ein Wolkenkratzer, lösen sich, weil der Kitt dazwischen, jener gefrorene Lehm, der in der Eiszeit entstand und 10'000 bis 12'000 Jahre lang gehalten hat, von aussen immer mehr aufgewärmt wird. Da verflüchtigen sich die Eiskristalle, daraus wird eine Gleitschicht, und es kommen riesige Brocken runter. Das passiert auch in meiner Heimat, in den Dolomiten.

Reinhold Messner (73) hat alle 14 Achttausender bestiegen. Ab Ende Februar ist der Bergsteiger aus Südtirol mit «Weltberge – die 4. Dimension» auf

Vortragstour in der Schweiz.

Wie dramatisch ist diese Entwicklung?

Ich beobachte die Dolomiten seit bald 70 Jahren. Was in den letzten fünf, zehn Jahren runtergekommen ist, ist viel mehr als in den gesamten 50 Jahren davor.

Wird es irgendwann so gefährlich, dass man gar nicht mehr Bergsteigen kann?

Nein, Gefahren gab es ja immer schon. Bisher ist bei Permafrost-Abbrüchen nicht besonders viel passiert. In Bondo allerdings waren Leute im Tal unterwegs, die es mitgerissen hat. Wir können jetzt nicht mehr wie früher sagen, wir gehen unten im Tal spazieren, und da kann uns nichts passieren. Jetzt kann es sein, dass hoch oben, weit weg, dort, wo wir gar nicht hinsehen, etwas abbricht und das Wasser, der Lehm, der Dreck so vorbeigeschossen kommt, dass es einen mitnimmt. Wir werden mehr Unfälle erleben, in denen jemand von abgebrochenen Brocken erschlagen oder in die Tiefe gerissen wird. Und es gibt Routen, die zu gefährlich geworden sind.

Müssen wir also unser Verhalten ändern?

Bergunfälle gibt es nur, wenn der Mensch sich den Bergen nähert. Noch vor 500 Jahren war dort oben niemand, weil die Menschen schlau genug waren, nicht unter den Felswänden durchzugehen oder die Gletscher zu überqueren. Der Mensch ging damals nicht in die Gefahrenräume. Dass man dies jetzt tut, ist eine Dekadenzerscheinung unserer Zeit.

Sollten wir also die Berge wieder meiden wie vor 500 Jahren?

Nein. Doch wer in die Gefahrenzonen geht, muss für sich selber schauen. Alpinismus hat mit Eigenverantwortung zu tun. Anders ist es beim Tourismus: Wer ihn in den Bergen anbietet wie die Schweiz und wir im Südtirol, muss sich darum kümmern, dass nichts passieren kann. Eine Skipiste hat so angelegt zu sein, dass keine Lawine auf sie niedergehen kann. Dafür ist der Investor, der Bergbahnbetreiber verantwortlich. Ein Skitourengänger, der in die Wildnis hinausgeht, trägt die Verantwortung hingegen selber. Allerdings gibt es vermehrt Skitourengänger, die Pisten benutzen und nicht in die Wildnis gehen. Sie nutzen eine Infrastruktur, die sie nicht bezahlen. Aus meiner Sicht ist das Betrug. Doch wir leben im Zeitalter des Pistanalpinismus.

Was heisst das?

Klettern ist ein beliebtes Hobby. Aber 90 Prozent der Kletterer tun dies in einer Halle oder auf stark gesicherten Kletterwegen. Das ist zwar Sport, ein sinnvoller Sport, hat aber nichts mit Alpinismus zu tun. Und auch 90 Prozent der Alpinisten bewegen sich nur auf gesicherten Wegen, auf Pisten, die es heute fast an jedem Berg gibt, sogar am Mount Everest. Wer eine bestehende Infrastruktur nutzt und sich nicht seinen eigenen Weg sucht, ist kein Alpinist, sondern ein Tourist.

In Ihrem neuen Vortrag, mit dem Sie nun auch in der Schweiz auf Tour gehen, sprechen Sie über 13 «Weltberge». Wie viele Schweizer Gipfel sind dabei?

Nur einer, das Matterhorn. Ich zeige in meinem Vortrag jene Berge, die für die Kulturgeschichte des Alpinismus wichtig sind. Das Matterhorn war der Schlusspunkt der Eroberung der Alpen, damals, als es zur Tragödie vom Matterhorn kam. Noch immer gibts dazu die Kolportage, ein Seil sei durchgeschnitten worden – das ist Humbug. Über das Matterhorn sind so viele Geschichten erzählt worden wie sonst über keinen Berg in den Alpen. Deshalb hat das Matterhorn auch diese Ausstrahlung.

Wie oft waren Sie selber auf dem Matterhorn?

Etwa ein halbes Dutzend Mal. Bekannt ist ja die Szene, als Kurt Felix mich für «Verstehen Sie Spass?» mit dem Kiosk auf dem Matterhorn reinlegte. Darauf werde ich heute noch angesprochen.



Reinhold Messner zeigt in seinem neuen Vortrag Satellitenbilder der «Weltberge». Hier spricht er über seine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt:



