«Facebook ist eine Seuche»

Herr Yazdi, haben Sie einen Facebook-Account?

Habe ich nicht und noch nie gehabt. Auch andere soziale Medien nutze ich nicht. Ich bin kein Mensch, der gerne viel online kommuniziert. E-Mails und SMS schreibe ich für kurze organisatorische Dinge. Um mit Menschen in Kontakt zu treten, sitze ich lieber im Café.

Kurosch Yazdi (41) ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeut und leitet die Klinik für Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtmedizin des Kepler Universitätsklinikums Linz. Das Buch «Klick und Weg» verfasste er mit Schriftsteller Ben Springer. Als Ben Bennett schrieb Springer sieben in mehrere Sprachen übersetzte Romane. (Bild: © Michael Appelt)

So erkennst du, ob du süchtig bist



- Gilt dein erster Blick am Morgen und dein letzter Blick am Abend deinem Smartphone?

- Wirst du unruhig oder ängstlich und bekommst das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn du über einen Zeitraum von mehreren Stunden ohne dein Smartphone und damit ohne Facebook bist?

- Fotografierst du dein Essen und vieles andere mit deinem Smartphone, um es auf Facebook zu posten?

- Hast du den Drang, alles, was du erlebst, bei Facebook und Co. zu posten und zu teilen?

- Lässt du dein Smartphone manchmal über Nacht an, um ja nichts zu verpassen?

- Hast du Angst davor, nicht genügend Likes zu bekommen?

- Ziehst du Facebook und dein Smartphone deinem Partner und der Kommunikation mit echten Freunden vor?

- Nimmst du deine reale Umgebung kaum noch wahr, weil du ständig auf dein Smartphone starrst, ob im Bus, in der U-Bahn, beim Spazierengehen oder beim Essen?

- Brauchst du Likes, um dich geliked zu fühlen, weil du vergessen hast, wie es sich anfühlt, echt gemocht und echt geliebt zu werden?





So widerstehst du sozialen Medien



Zur Entschleunigung empfehlen die Experten, mit einer simplen Übung zu starten: Sich auf eine Parkbank setzen und einfach blöd gucken. Ungefähr zehn Minuten lang. Das habe die halbe Welt nämlich vergessen.



Für den Fall, dass man urplötzlich ein unwiderstehliches Verlangen nach sozialen Medien verspürt, empfehlen sie, einen imaginären Notfallkoffer zu packen. Einpacken solle man:

- wenn man Sport mag: die Joggingschuhe, weil 15 Minuten joggen davon abhalten, rückfällig zu werden.

- wenn man Filme mag: Das aktuelle Kinoprogramm, weil man im Kino nicht so leicht rückfällig werden kann.

-wenn man Sex mag: Die Notrufnummer der Freundin oder des Freundes.

- den Namen eines Menschen, dem man vertraut und der darauf vorbereitet ist, dass man ihn in einem schwachen Moment anrufen wird.