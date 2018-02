No-Billag-Rivalen zeigen, wie Frauen ticken

Deutlich mehr Frauen als Männer sind gegen die No-Billag-Initiative, zeigte die zweite Tamedia-Abstimmungsumfrage. Für die Befürworter und Gegner der Initiative liegen die Gründe auf der Hand. «In vielen Haushalten ist es immer noch so, dass der Mann die Billag-Rechnung begleicht», sagte Andreas Kleeb, Kampagnenleiter von No Billag. Zudem getrauen sich Frauen im gegenwärtigen Klima weniger, sich zu exponieren.

Mark Balsiger, Kampagnenleiter des Komitees «Nein zum Sendeschluss», beobachtete derweil, dass der Widerstand der Frauen gegen No Billag besonders gross ist. «Sie sind pragmatisch, können zuhören und lassen sich auf die besten Argumente ein.»

Gehässige Kommentare

Mit den Argumenten lösten die beiden Männer in den sozialen Medien viele gehässige Kommentare aus. «Danke Herr Kleeb für die Qualifikation der Frauen», antwortet CVP-Nationalrätin Viola Amherd auf Twitter. Eine Userin auf Facebook schreibt zynisch: «Das haben wir jetzt davon. Abstimmen dürfen sie, aber vom Leben keine Ahnung.»

Karl Müller, der laut seinem Twitterprofil gegen Diskriminierung von Männern durch den feministischen Mainstream in Politik und Medien kämpft, verleiht Mark Balsiger den «#Sexismus-Preis des Tages». «Mark Balsiger ist also der Meinung, dass nur Frauen zuhören, pragmatisch denken und sich auf die besten Argumente einlassen können», empört er sich auf Twitter. Den Männern gehe nach Balsiger diese Fähigkeit offenbar ab.

«Klischierte Zuordnungen sind jenseits»

Auch bei Feministinnen machen die Vertreter keine gute Falle. «Diese klischierten Zuordnungen beider Seiten sind jenseits», findet Nina Kunz. «Frauen werden als Mitläuferinnen dargestellt, die auf keinen Fall anecken oder auffallen wollen», sagt die feministische Kolumnistin und Geschlechterforscherin. Dieses Rollenbild der Frau scheine im Jahr 1952 steckengeblieben zu sein.

Auch die zwar «liebevoll gemeinten» Attribute, dass Frauen pragmatisch seien, zuhören könnten und sich auf die besten Argumente einliessen, seien unglücklich. «Auf diese Weise wird erstens so getan, als hätten einfach alle Frauen denselben Charakter – und zweitens hat die Fähigkeit, pragmatisch zu sein, wohl wenig mit dem Geschlecht zu tun.» Dabei würden solche Klischees auch den Männern nicht gerecht. «Als Mann wären solche Aussagen für mich ein Affront.» Schliesslich würden sie als Sturköpfe abgestempelt, die nicht zuhören könnten. «Im Jahr 2018 sollte man differenzierter über Geschlechterunterschiede nachdenken.»

«Männer sind offensiver»

Der Frage, warum Frauen mehr Widerstand gegen No Billag leisten, weicht Kunz aus. Die Geschlechterfrage sei irrelevant. Sie sei skeptisch, ob man aus dem Umfrageresultat generelle Aussagen in Bezug auf ein Geschlecht ableiten könne. Es gebe in diesem Kontext viel aussagekräftigere Kategorien wie Sachfragen, die man sich anschauen müsste.

Andreas Kleeb sagt, es liege ihm fern, jemanden anzugreifen. Von seinem Standpunkt weicht er nicht zurück. Es brauche Mut, sich für eine polarisierende Initiative zu bekennen. «Es ist nun mal so, dass Männer offensiver sind und Frauen eher den vermittelnden Weg suchen.» Mark Balsiger verzichtete auf eine Stellungnahme.