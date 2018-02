«Fette Kuh, du wirst sterben»

Herr Wolke, was haben Sie für eine Beziehung mit Ihren Geschwistern?

Ich habe zwei ältere Schwestern. Mit der mittleren habe ich eine sehr gute Beziehung. Meine grössere Schwester ist 16 Jahre älter, ich habe sie kaum in der Kindheit erlebt.

Dieter Wolke (60) ist Psychologieprofessor an der University of Warwick in England. Er hat zwei Kinder, einen Sohn (29) und eine Tochter (26). Zusammen mit britischen Forschern hat er eine Langzeitstudie durchgeführt, um das Verhalten von Kindern und Jugendlichen und deren Geschwistern zu untersuchen. Ebenso welche Folgen Geschwistermobbing auf die Gesundheit der Kinder hat. Präventionsprojekt für Gleichaltrige

Mit «Keine Daheimnisse!» lanciert das National Coalition Building Institute Schweiz ein Projekt, um das Thema Körperstrafen mit Kindern und Jugendlichen konstruktiv anzugehen. In Kursen, die von Schulklassen besucht werden, lernen die Kinder Strategien, um «sich abzukühlen», so die Projektleiterin Madleina Brunner-Thiam. Die gelernten Strategien können sie auch in der Familie anwenden, denn «ein grosser Teil der Kinder erleben auch Gewalt zwischen Geschwistern», bestätigt Brunner-Thiam. Was unter Geschwistern nicht förderlich ist, seien banale Worte, etwa «Sie streiten sich halt». Eltern seien oft von den Streitereien ihrer Kinder überfordert. Brunner-Thiam empfiehlt Eltern ihren Kindern aufzeigen, wie Streit entsteht und sich Zeit nehmen, darüber zu sprechen.



Wurden Sie als Kind von Ihren Schwestern gemobbt oder umgekehrt?

Nein. Klar, hatten wir mal Streit, aber wir kamen insgesamt gut zurecht.

In Ihrer Studie zeigen Sie, dass Mobbing unter Geschwistern zu psychotischen Störungen wie Schizophrenie führen kann.

In einer Langzeitstudie haben wir 3500 Kinder von Geburt bis zum 18. Lebensjahr begleitet. Wir stellten fest, dass sehr viele von ihren Geschwistern gemobbt wurden. Mobbing von Geschwistern, erfasst im zwölften Lebensjahr, führte zu mehr Angst und Depressionen. Mobbingopfer tendieren eher zu psychologischen Störungen wie Schizophrenie. Aber auch die Täter unter Geschwistern haben ein dreifach höheres Risiko für psychotische Störungen. Am schlimmsten ist es, wenn Kinder zu Hause und in der Schule gemobbt werden – es gibt dann nirgendwo einen sicheren Ort.

Sie betreuen Kinder, die von ihren Geschwistern gemobbt wurden. Schildern Sie uns bitte konkrete Beispiele.

Es gab ein Bruder, der ein Schild über das Bett seiner Schwester hängte, auf dem «Fette Kuh, du wirst sterben» stand. Andere wurden ausgeschlossen, wenn Freunde ihrer Geschwister zu Besuch kamen, durften nicht mitspielen, wurden bedroht, etwa «Wenn du das Mama sagst, weisst du schon, was dir blüht», wurden erniedrigt, etwa «Du bist doch zu dumm dazu, das weiss doch jeder», und vielfach auch geschlagen, geschupst und getreten, und dies mehrmals pro Woche. Bei Schwestern ist es besonders ärgerlich, wenn die eine sich immer wieder, ohne zu fragen, die Kleidung der anderen «ausleiht». Manche Erwachsene teilten uns mit, das sie Zeiten hatten, in denen sie lieber sterben wollten, als das Drangsalieren ihrer Geschwister weiter zu erleiden.

Was stellt es mit einer Kinderseele an, wenn ein Mädchen von der älteren Schwester regelmässig «dick und dumm» genannt wird? Oder wenn der grosse Bruder das kleinere Geschwister körperlich attackiert?

Kinder verlieren dadurch an Selbstwertgefühl und Vertrauen in die Mitmenschen. Auch später im Arbeitsleben zeigt sich das: Sie sind meist schlechter im Job und geben schneller auf. Kleinkinder, die bereits zu Hause gemobbt werden, sind dreimal anfälliger darauf, in der Schule Mobbingopfer zu werden. Sie bekommen psychosomatische Störungen wie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Die Rate für seelische Störungen wie Depressionen und Angstzustände ist bei jungen Erwachsenen, die als Kinder von ihren Geschwistern gemobbt wurden, doppelt so hoch wie bei anderen Gleichaltrigen. Zudem kann Mobbing zu erhöhten Entzündungen von Körperzellen führen, ein Risiko für Herzinfark- und Krebserkrankung. Bei Gleichaltrigen-Bullying hat sich gezeigt, dass die Opfer schneller Infektionen haben und auch noch mit 50 oder 60 Jahren mehr wegen seelischer Erkrankungen zum Arzt gehen. Teilweise haben sie auch Beziehungsprobleme. Beim Geschwistermobbing muss das in den nächsten Jahrzehnten noch untersucht werden.



Es fällt auf: Mobben Kinder ihre Geschwister, ist das gesellschaftlich akzeptierter als Mobbing in der Schule. Warum ist das so?

Es gibt eine Tendenz, Mobbing unter Geschwistern zu normalisieren. Eltern geben die Verantwortung ab und sagen: «Ach, ein wenig prügeln ist normal.» Es ist wie noch vor 40 Jahren mit sexueller Misshandlung.

Was sollen Eltern tun, wenn ihre Kinder mobben?

Eltern müssen schon früh klare Grenzen aufzeigen. Ebenso sind gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern wichtig. Aber auch Zeit mit jedem Kind allein. Jeder braucht manchmal die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern.

Und was soll ich tun, wenn mich meine Geschwister mobben?

Mit den Eltern sprechen. Oder auch mit anderen Verwandten. Auf jeden Fall: niemals schweigen.

In welchen Familien ist Geschwistermobbing besonders häufig?

Mobbing kann in allen Familien vorkommen. Aber in grösseren Familien, also mit mehr als drei Kindern, ist das Konfliktpotenzial grösser. Ältere Brüder mobben mehr. Ebenso gibt es mehr Mobbing, wenn es mehr Buben in der Familie gibt, zudem, wenn sie im Alter enger zusammenliegen.

Wird Mobbing unter Geschwistern und die Folgen davon in unserer Gesellschaft unterschätzt?

Ja, vollkommen. Geschwistermobbing ist ein letztes Tabu. Es gibt dort nicht nur Mobbing, sondern auch Misshandlung. Wenn etwa ein Bruder seiner Schwester durchs Schubsen von der Treppe den Arm bricht.

Sie fordern von den Gesundheitsbehörden das Thema «Mobbing unter Geschwistern» ernster zu nehmen und entsprechende Projekte ins Leben zu rufen.

Allerdings. Für Mobbing unter Gleichaltrige gibt es viele Projekte. Für Geschwistermobbing konnten wir bisher nur drei kleine evaluierte Studien finden. Hier besteht Handlungsbedarf, gerade weil die Eltern oft selbst verzweifelt sind und nicht wissen, was sie tun können.