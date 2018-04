«Ich hätte Angst, zum Tier zu werden»

Von einem Tag auf den anderen um fast 90 Millionen reicher: So geht es dem Schweizer, der am Freitag bei Euromillions den Lotto-Jackpot geknackt hat. Auch nach Abzug der Verrechnungssteuer bleiben dem Glückspilz noch rund 60 Millionen Franken. Doch was tun mit so viel Geld? Investieren, spenden oder einfach verprassen? Was die Leser von 20 Minuten tun würden, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Umfrage Haben Sie schon mal im Lotto gewonnen? Ja, das Maximum war unter 100 Franken.

Ja, zwischen 101 und 1000 Franken.

Ja, zwischen 1001 und 100'000 Franken.

Ja, mehr als 100'000 Franken.

Nein, noch nie.

Falls Sie der Gewinner sind und sich etwas gönnen möchten: Als im Dezember der 157-Millionen-Jackpot geknackt wurde, haben wir diese Liste zusammengestellt. Das meiste ist aber auch mit einem 60-Millionen-Budget erschwinglich.

Schweizer holt 157-Millionen-Jackpot nicht ab

(nk)