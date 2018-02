«Herr Kessler, Sie haben Ihre Initiative verraten»

«Wollen Sie, dass im SRF künftig Sex-Filme laufen?», fragt Arena-Moderator Jonas Projer den No-Billag-Initianten Andreas Kleeb. Das Publikum im SRF-Studio kichert leise vor sich hin. «Es ist dann dem Management überlassen, wie sie das Angebot gestalten wollen», antwortet Kleeb. SP-Fraktionschef Roger Nordmann ist empört: «Nein, Herr Kleeb, im Ernst? Ich will nicht, dass man mit Sex-Sendungen die Information finanzieren muss!» Projer fragt nochmals nach. Kleeb lenkt ein: «Nein, das gehört nicht in eine SRG, auch nicht in eine private.»

Umfrage Wer hat sich im Streit durchgesetzt? Jonas Projer.

Olivier Kessler.

Sie haben sich beide nicht richtig verhalten.

Weiss nicht.

Grund dieser Diskussion: In der dritten Arena-Sendung zur No-Billag-Initiative ging es am Freitag auch um die Frage, ob man neben Sport, Filmen und Sex auch Info-Sendungen durch freiwillige Abos finanzieren kann. «Ja», sagen die Initianten und zitieren eine Studie vom Wirtschaftsprüfungs-Unternehmen Ernst & Young. «Nein», sagt Dominik Kaiser vom Privatsender 3+ in einem Einspieler: «Gut gemachte Info-Sendungen ohne Gebührengelder sind in der Schweiz nicht machbar.»

«Frau Leuthard, was haben Sie für ein Menschenbild?»

Zu Beginn der Sendung stellt Medienministerin Doris Leuthard die Position des Bundesrats vor und wird von Projer mit Fragen gelöchert. Die bissigste Frage stellt jedoch wenig später Initiant Olivier Kessler: «Frau Leuthard, was haben Sie eigentlich für ein Menschenbild? Ist der Schweizer Bürger erwachsen und mündig, oder ein zu erziehendes Kind?»

Jeder Bürger solle über die Ausgaben für seinen Medienkonsum selbst entscheiden, und nicht zum Zahlen von Gebühren gezwungen werden, so Kessler. Leuthard entgegnet, Kessler wolle mit seiner Einstellung wohl auch keine Steuern zahlen. Es gebe aber Aufgaben, die die Allgemeinheit finanzieren solle. Auch wer nie Zug fahre finanziere beispielsweise schliesslich den Schienenverkehr mit.

Zoff zwischen Initiant und Moderator

Initiant Kessler und Moderator Projer geraten sich im Laufe der Sendung derart in die Haare, dass die Aussagen von den Diskussionsteilnehmern Gregor Rutz (SVP) und Joachim Eder (FDP) zur Nebensache werden. Projer steht direkt neben Kessler, die beiden schauen sich tief in die Augen.

Kessler: «Sie haben anmoderiert, die SRG dürfe keine Gebühren mehr erheben. Das ist falsch. Selbstverständlich dürfen Sie Gebühren erheben, wenn die Leute freiwillig dafür zahlen ...»

Projer: «Aber Herr Kessler ...» (Projer berührt Kessler kurz am Arm)

Kessler: «Nein, sie können mich nicht unterbrechen, wenn ich meinen Punkt noch nicht ausgeführt habe.»

Projer: «Doch!» (Projer schreckt zurück und verschränkt die Arme) «Ich versuche, die Begriffe zu klären.»

Darauf sammeln sich die beiden und es folgt eine Diskussion um den Unterschied zwischen Gebühren und Zwangsgebühren. «Es ist immer unangenehm, wenn es eine Spannung zwischen der Moderation und dem Gast gibt», sagt Projer später in der Sendung. Er wolle nun aber trotzdem kritische Fragen an Kessler stellen. Kessler schreitet zum «Prüfstand»-Podium.

Streit um staatliche Gelder

«Die Leute haben ihrem Argument nicht geglaubt, dass es normal weitergeht, wenn man drei Viertel der SRG-Einnahmen streicht. Und darum haben Sie letzte Woche ihre eigene Initiative verraten. Sie kamen und wollten doch wieder öffentliche Gelder», sagt Projer.

Er spielt auf den Plan B an, welchen die Initianten kürzlich präsentiert haben. Obwohl im Initiativtext Subventionen verboten werden, rechnen die No-Billag-Leute mit Steuergeldern von 50 bis 300 Millionen Franken (20 Minuten berichtete). Kessler verteidigt das Papier: «Es handelt sich um Szenarien, nicht um Wunschvorstellungen. Meine Wunschvorstellung ist nur das Szenario 1 mit 50 Millionen Staatsgeldern.»

Ein hoher Stapel 10er-Nötli

Zum Abschluss der Sendung geht es um die Frage, ob die SRG bei einem Nein Reformen einleiten würde. Doris Leuthard warnt davor, dass man bei Einsparungen Sendungen steichen müsste. Kessler erwidert: «Man kann auch effizienter produzieren. Die SRG erhält jedes Jahr 1,3 Milliarden Franken. Wissen Sie, wie hoch der Stapel wäre, wenn man dieses Geld in 10er-Noten aufeinander legt? Dreizehn Kilometer. Das ist dreimal so hoch wie das Matterhorn, Frau Bundesrätin.»

Leuthard betont, dass auch für die Landwirtschaft und die Armee Milliarden ausgegeben würden. «Das sind Aufgaben, die nicht gratis sind.» Auch um die Kultur im viersprachigen Land, die Musik- und die Filmschaffenden bräuchten Unterstützung, um ihre Werke an den Mann bringen zu können.

Die ganze Sendung können Sie auf der Website des SRF anschauen.

(the)